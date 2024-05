Boston stoot als eerste door naar halve finales in Oosten, Dallas veegt vloer aan met Clippers

Boston was het beste team in de reguliere competitie en liet zich niet - zoals vorig jaar - verrassen door Miami. Het wilde het per se afmaken in Game 5 voor eigen publiek: bij de rust stond al een voorsprong van 22 punten op het bord (68-46).



Derrick White en Jaylen Brown kwamen allebei tot 25 punten en speelden in de tweede helft de partij gecontroleerd uit.



Boston krijgt in de halve finale van de Eastern Conference Cleveland of Orlando tegenover zich. Cleveland staat 3-2 voor.



In het Westen heroverde Dallas de polepositie op de LA Clippers. De Mavs verloren Game 4 thuis met 111-116, maar zetten dat meteen overtuigend recht in LA: 93-123.



De eerste helft was nog min of meer in evenwicht: 24-25 na het eerste kwart, 46-56 bij de rust. Daarna duwde Doncic door. Met 35 punten, 10 assists en 7 rebounds kwam de Sloveen dicht bij een triple double.



Doncic zit nu aan 20 play-offduels met 30 punten of meer. Hij is de 5e in het lijstje met minstens 20 zulke duels op 25-jarige of jongere leeftijd. Gaan hem voor: LeBron James (35), Kevin Durant (33), Kobe Bryant (32) en Jayson Tatum (24).



De Texaanse formatie kan het vrijdag thuis afmaken. De winnaar wacht Oklahoma City in de halve finales. De andere halve finale in het Westen gaat tussen kampioen Denver en Minnesota.