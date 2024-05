Gij zult Sporza Giromanager juist spelen: de 10 geboden voor elke wielermanager

De Ronde van Italië geldt als de meest onvoorspelbare van de grote rondes in het wielrennen en dat straalt ook af op de Giromanager. Daarom houdt elke deelnemer aan de Giromanager deze 10 geboden beter in gedachten.

Wil je de Giromanager naar je hand zetten, dan moet je je voorbereiden op een lange en slopende marathon. De prijzen worden pas uitgedeeld in Rome en daarvoor loert achter elke bocht een kans of een valstrik.

Wil je op het juiste moment toeslaan en het verschil maken? Denk dan vooraf al na over eventuele transfers die je kunt doen. Welke renner kan jouw enkel punten bezorgen in de eerste ritten en wie maakt het verschil op het eind?

Wil je je vrienden aftroeven in de minicompetitie of mik je op de hoofdprijs? Dan moet je scoren in elke etappe. Stel daarvoor een evenwichtige ploeg samen met de juiste mix aan klassementsmannen, sprinters, klimmers en vluchters.

Eigenlijk moet je het altijd doen, maar nu loont het nog meer om de spelregels en puntentelling nog een keer goed na te kijken. In vergelijking met de Giromanager van vorig jaar zijn er wat nieuwigheden een aanpassingen in de puntentelling.

Het is niet slim om enkel je favoriete renners te selecteren of juist renners op voorhand uit te sluiten, omdat je er geen fan van bent. De ratio zegeviert (bijna) altijd en dus ook in Sporza Giromanager .

"Kill your darlings". Het was een van de motto's van de winnaar van Sporza wielermanager van het voorjaar en dat loont. Wie zich laat leiden door emoties is een vogel voor de kat.

Paniek is altijd een slechte raadgever en dat is ook het geval in de Giromanager. Het is verleidelijk om een zieke of geblesseerde renner meteen in te wisselen voor een andere renner door een transfer, maar dat is niet altijd de juiste beslissing.

Soms kan het beter zijn om het nog enkele ritten aan te kijken en dan meteen de juiste "nieuwe" renner in je ploeg te brengen. Sowieso sla niet in paniek en denk goed na over de juiste transfer, je kunt er maar 4 doen tijdens de Giro.