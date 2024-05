Dilemma's en vraagstukken voor Giro: sprint Ganna mee? Hoe snel is Ewan? Krijgt loods van Jakobsen eigen kans?

wo 1 mei 2024 08:41

Drie dagen voor de start van de Giro zijn er nog veel onopgeloste vraagstukken. Wij deden een belronde om zoveel mogelijk antwoorden te vinden. Vandaag: de hete hangijzers bij de sprinters.

1. Krijgt Jakobsen concurrentie van zijn eigen sprintloods?

Met 3 sprintzeges in de Ronde van Turkije heeft Tobias Lund zich in sneltempo gemanifesteerd aan het sprintersfirmament. Zal de Deen ook in de Giro af en toe voor eigen rekening mogen sprinten? "Tobias zal de rol van sprintloods vervullen. Hij moet Fabio Jakobsen in een zo goed mogelijke positie afzetten in de massasprints", zegt Roy Curvers, ploegleider bij Team DSM-Firmenich-PostNL. "Sprinten met Fabio is dus ons eerste plan. Maar als Fabio achteropgeraakt op een klimmetje, mag Tobias zijn positie behouden in het peloton en laten we 2 andere ploegmakkers Fabio terugbrengen." Dat heeft een dubbel voordeel. "Aan de ene kant kan Tobias zo zijn krachten sparen en de sprint goed aantrekken voor Fabio." "Mocht Fabio niet meer terugkeren of in een goede positie komen, dan mag Tobias zijn eigen kans gaan."

Fabio Jakobsen rijdt zijn eerste grote ronde voor Team DSM-Firmenich-PostNL.

2. Zal Ganna zich ook mengen in massasprints?

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) heeft al 6 Giro-ritten op zijn erelijst prijken: 5 tijdritten en 1 etappe vanuit de vlucht. Maar de boomlange Italiaan durft er zich ook tussen te smijten in de massasprints. Denk maar aan de Vuelta van vorig jaar, waar hij tot 3 keer toe 2e eindigde in het sprintgewoel. "De focus in deze Giro ligt niet enkel op de 2 tijdritten", vertrouwt Ganna ons toe. "We zullen zien wat er allemaal gebeurt in die 21 etappes." De mysterieuze Italiaan lijkt dus van plan om de Giro ook te animeren in de ritten in lijn. Hou de werelduurrecordhouder dus maar in het oog tijdens de vlakke etappes met addertjes onder het gras.

Filippo Ganna zal zich niet enkel tonen in de tijdritten.

3. Is Caleb Ewan weer de sprinter van weleer?

De voorbije 9 maanden leek Caleb Ewan van deze planeet verdwenen.



Het huwelijk tussen de Australische pocketsprinter en Lotto-Dstny liep vorig seizoen op de klippen. Jayco-AlUla wierp de verloren zoon een reddingsboei toe. Maar ook de eerste maanden bij zijn nieuwe werkgever verliepen niet vlekkeloos. "Caleb kreeg Covid voor de Tour Down Under en werd ziek in de Tirreno waardoor hij ook Milaan-Sanremo miste", schetst ploegleider Valerio Piva. De grote vraag: zal Ewan zijn mannetje staan tegen de snelste Giro-sprinters? "Caleb kan niet al zijn sprintkwaliteiten verloren zijn in 1 jaar tijd", zegt Piva. "Ik geloof dat hij nog altijd een van de sterkste sprinters ter wereld is."

Verraderlijke finales in vlakke etappes zijn in het voordeel van Ewan. Valerio Piva (ploegleider Jayco-AlUla

Piva ziet 5 à 6 sprintkansen voor Ewan in de Giro. "In de 3e etappe krijgt Caleb een eerste kans. Ook de 4e rit met de Capo Mele op het einde moet hem als gegoten liggen." "Ik heb ook de 6e rit met de 3 gravelstroken verkend. Die finale is perfect voor Caleb. Finales die niet rechttoe rechtaan zijn en niet heel vlak zijn, spelen sowieso in zijn voordeel." Dat de ploeg gelooft in Ewan blijkt uit de toevoeging van Mezgec aan de sprinttrein. "Mezgec maakt al jaren deel uit van de sprinttrein van Groenewegen. Maar omdat hij net als Caleb altijd in het midden van het pak sprint, hebben we hem ook aan de Giro-trein toegevoegd." "Ewan en Mezgec kunnen een mooi en compatibel duo vormen in de Giro."

Caleb Ewan wil sprinten voor ritwinst in de Giro.

4. Wie sprint voor Cofidis: Oldani of Aniolkowski?

Cofidis rekent in Italië op de snelle benen van Stefano Oldani en Stanislaw Aniolkowski. Hoe verdelen ze de koek? "We zullen dat dag per dag bekijken, het hangt af van hun conditie", luidt het antwoord van ploegleider Roberto Damiani. "Stanislaw Aniolkowski maakt zijn debuut in een grote ronde en is een pure sprinter." "Stefano Oldani is ook iemand die zich in de vlakke massasprints kan mengen, maar hij is meer gemaakt voor sprintjes van een uitgedunde groep. Er zijn genoeg geaccidenteerde finales die hem liggen in deze Giro." Damiani geeft wel nog mee dat de vele valpartijen er wat ingehakt hebben bij Oldani. "Stefano kwam ten val in de GP la Marseillaise, Milaan-Sanremo en tot 2 keer toe in de Ronde van het Baskenland. Als je valt, heeft dat automatisch wat impact op je zelfvertrouwen. Maar wij hebben vertrouwen in Stefano."

5. Wie sprint voor Arkéa: Biermans of Dekker?

Ook bij Arkéa-B&B sturen ze 2 sprinters uit naar de Giro: onze landgenoot Jenthe Biermans en de Nederlander David Dekker. Hun rolverdeling ligt vast. "David Dekker zal de vlakke sprints voor zijn rekening nemen. Ik krijg mijn kans in de vlakke ritten met een klein heuveltje vlak op het einde", verklapt Biermans. "Mijn eerste doel is om in de top 10 te eindigen van een etappe. Verder zien we wel wat mogelijk is. Ik ben van plan om op de verrassing te spelen." Voor Biermans is het zijn 4e grote ronde (na 2 Giro's en 1 Tour). "En het is de eerste keer dat ik me echt goed heb kunnen voorbereiden op een grote ronde. Ik ben benieuwd waar dat me zal brengen." Zou Biermans zichzelf selecteren in de Sporza Giromanager? "Ik krijg geregeld berichtjes van vrienden of ze me in hun team moeten zetten."

"En ja, ik heb genoeg zelfvertrouwen om mezelf te selecteren", knipoogt Biermans.

6. Zal Girmay zich niet meer laten wegdrummen?

Na zijn jaar van de doorbraak in 2022 is Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) de voorbije jaren wat blijven stilstaan. "Maar zijn motivatie en honger voor deze Giro zijn groot", verzekert performance coach Aike Visbeek. "Biniam is na de Ronde van Vlaanderen een maand op hoogte gaan trainen in zijn thuisland. De laatste dagen moest hij enkele dingen aanpassen aan zijn schema door fysieke ongemakjes. Maar voor de rest verliep alles perfect."

We zien 4 à 5 kansen voor Biniam om een etappe te winnen. Aike Visbeek (Performance manager Intermarché-Wanty)

Het grote doel met Girmay is een etappe winnen. "We zien 4 à 5 echte kansen in etappes met lastigere finales", schat Visbeek in. "Maar ik hoop dat hij zich ook in de snelle sprints gaat mengen." In die snelle sprints liet Girmay zich in de Tour vorig jaar vaak wegdrummen. Hebben ze daar aan gewerkt binnen de ploeg? "Zeker, ook mentaal is Biniam daar nu beter op voorbereid. In de Tour was hij vorig jaar overdonderd door de 15 sprinttreintjes en de hectiek. Nu kan hij daar beter mee om." Girmays lead-out bestaat alvast uit veel paardenkracht. "Madis Mihkels en Adrien Petit zijn de laatste 2 mannen in de trein voor Biniam. Ook Dion Smith en debutanten Dries De Pooter en Roel van Sintmaartensdijk zullen een rol hebben in de lead-out."

Biniam Girmay combineert dit jaar de Giro en de Tour.

7. Hoe verdelen Tudor-sprinters Dainese en Mayrhofer de vlakke ritten?

Tudor viert zijn debuut in een grote ronde en wil meteen scoren.

Met de snelle benen van Alberto Dainese en Marius Maryhofer liggen vooral in de massasprints kansen op Giro-glorie.



"Alberto Dainese is onze aangewezen sprinter", maakt ploegleider Bart Leysen duidelijk. "Ik zie voor hem 7 à 8 kansen op een sprint. Ik reken daar dus ook de geaccidenteerde sprintetappes bij, want Alberto is een spurter die een bergje over kan." Voor de snelle Mayrhofer en Trentin is een rol weggelegd in de lead-out. "Maar als Dainese eraf zou liggen, dan zullen we kiezen tussen Mayrhofer en Trentin om te sprinten."

Marius Mayrhofer is een van de snelle mannen bij Tudor.

8. Wie sprint bij Israel-Premier Tech?

Bij Israel-Premier Tech kunnen ze spelen met 3 sprinters: Ethan Vernon, Hugo Hofstetter en neoprof Riley Pickrell. Maar omdat de UCI-punten ook van levensbelang zijn voor het ProTeam, zullen ze soms met meerdere pionnen sprinten. "Met Ethan Vernon willen we heel graag een van de lastige sprintetappes winnen, met een helling op het einde", zegt ploegleider René Andrle. "Met Hugo Hofstetter willen we zoveel mogelijk UCI-punten verzamelen in alle sprints." "Riley Pickrell zal dan weer (samen met Hofstetter) zijn kans krijgen in de vlakkere sprintetappes."

Ethan Vernon is 1 van de 3 snelle mannen bij Israel-Premier Tech.

9. Zal Danny van Poppel telkens meesprinten?

Verrassing in de Giro-selectie van Bora-Hansgrohe is het ontbreken van sprinter Sam Welsford. "De reden? In de Ronde van Turkije werd duidelijk dat Sam wat worstelde met zijn conditie", legt ploegleider Enrico Gasparotto uit. "Daarom beslisten we om enkel Danny van Poppel als sprinter naar de Giro te sturen." Opvallend, want Van Poppel staat de laatste jaren te boek als de beste lead-out ter wereld. "Het zijn net zijn skills als lead-out die hem enorm van pas kunnen komen in de 3e, 4e en 5e Giro-rit", denkt Gasparotto. "In elk van die etappes ligt een helling voor de finish. Sprinttreintjes zullen daar wagonnetjes kwijtgeraken en bepaalde sprinters zullen overboord gaan." "Dat zal voor chaotische sprints zorgen. Ideaal voor Danny, die zich als geen ander op het juiste moment weet te positioneren." Ligt de puntentrui binnen Van Poppels mogelijkheden? "Dat kan. We hebben er met Danny al over gesproken. Maar in 3 weken kan veel gebeuren."

Danny van Poppel mag voor zichzelf sprinten.

10. Krijgt Laporte naast Kooij ook zijn kansen?

Olav Kooij (Visma-Lease a Bike) maakt in de Giro zijn vuurdoop in een grote ronde. Niet met de onfortuinlijke Wout van Aert, maar wel met Christophe Laporte aan zijn zijde. Mag de Europese kampioen soms ook voor eigen rekening rijden? "Christophe zal in eerste instantie de sprintloods zijn van Olav", zegt ploegleider Marc Reef. "Dat heeft in het verleden al heel goed gewerkt. Ook voor Wout heeft Laporte al een aantal goeie sprintvoorbereidingen gedaan."

Tot in Rome zien we 8 sprintkansen voor Olav. Marc Reef (ploegleider Visma-Lease a Bike)

Met welke ambities zakt sprintkopman Kooij af naar Italië? "Olav is klaar om mee te doen voor ritzeges", verzekert Reef. "Tot in Rome zijn er 8 kansen voor hem." "Ritten 3, 4 en 9 schotelen de sprinters een lastige finale voor. Maar we verwachten niet dat Olav in die etappes in de problemen zal komen."