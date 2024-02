Lotte Kopecky slaagt in haar klimexamen in koninginnenrit UAE Tour: "Te gek"

za 10 februari 2024 13:35

Lotte Kopecky heeft de macht gegrepen in de UAE Tour voor vrouwen. De wereldkampioene reed in de koninginnenrit met finish op een col van 10 km met een elitegroepje weg en haalde in de laatste 2 kilometer op indrukwekkende wijze de Australische vluchtster Neve Bradbury terug. Kopecky kan morgen de UAE Tour winnen.

Eerste bergzege ooit

Dat Lotte Kopecky succesvol is met haar snelle benen en in de klassiekers met de korte, pittige hellingen, wisten we al, maar dit seizoen wil de wereldkampioene ook wel eens zien wat ze waard is in het echte klimwerk.



Vandaag was daarvoor een ideale gelegenheid. In de eerste twee ritten van de World Tour-rittenkoers loodste ze haar Nederlandse SD Worx-teammate Lorena Wiebes naar de spurtzege, in rit 3 met de loodzware klim naar Jebel Hafeet, 10, 8 km aan gemiddeld 6,8 procent, was het aan onze landgenote.



De 28-jarige alleskunner begon aan de voet met een zestal, dat onder impuls van de Spaanse favoriete Mavi Garcia snel tot 4 uitdunde. Enkel Kopecky, Bradbury en de Italiaanse Gaia Realini konden nog mee.



Op 2, 8 km van de finish versnelde Bradbury en sloeg een kloof van 18 seconden. Kopecky liet eerst nog Garcia de kastanjes uit het vuur halen, maar knalde dan op 2 km naar de Australische toe. De Spaanse stond erbij en keer ernaar.



Kopecky nam resoluut de kop in de laatste kilometer en spurtte ongenadig Bradbury uit het wiel. Ze neemt de leiderstrui over van Wiebes.



Morgen eindigt de tweede UAE Tour Women met een vlakke etappe over 105 km van het Louvre Abu Dhabi Museum naar Abu Dhabi Breakwater. Na afloop wordt Kopecky, zonder ongelukken, de opvolgster van de Italiaanse Elise Longo Borghini. Die hoorde zaterdag tot het groepje van zes dat samen aan de Jebel Hafeet begon, maar moest al snel lossen.

Kopecky: "Ik was heel gemotiveerd voor beklimming"

Kopecky wint voor het eerst een bergrit. "Dit is te gek. Ik was heel gemotiveerd om te zien hoe ver ik mee zou kunnen gaan op deze beklimming."



"Ergens zat een zege wel in mijn achterhoofd. Het is een klim waar je benen sowieso altijd pijn doen. Toen het meisje van Canyon (de Australische Bradbury, red) aanging, moest ik even zoeken naar mijn ritme. Maar eens ik het juiste ritme had gevonden, merkte ik dat ik steeds dichter kwam."



De hoofddoelen van Kopecky liggen later in het seizoen met allereerst de voorjaarsklassiekers, maar ze kreeg met deze knappe zege alvast een flinke boost. "Dit is zeker belangrijk voor het vertrouwen", bevestigde ze. "Ik ben hier om mij voor te bereiden op de klassiekers. Maar het is heel leuk te merken dat het vormpeil nu al goed is."

Uitslag 1. Lotte Kopecky 128 km in 3u22'15" 2. Neve Bradbury (Aus) op 3" 3. Mavi Garcia (Spa) 32" 4. Gaia Realini (Ita) 43" 5. Marion Bunel (Fra) 1'00" 6. Paulina Rooijakkers (Ned) 1'04" 7. Elisa Longo Borghini (Ita) 1'09" 8. Silvia Persico (Ita) 1'29" 9. Mareille Meijering (Ned) z.t. 10. Ricarda Bauernfeind (Dui) 1'32"

Stand 1. Lotte Kopecky in 8u49'18" 2. Neve Bradbury (Aus) op 13" 3. Mavi Garvia (Spa) 44" 4. Gaia Realini (Ita) 59" 5. Marion Bunel (Fra) 1'16"