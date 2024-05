Chelsea keldert CL-kansen van Tottenham en geeft eigen Europese ambities boost

In nauwelijks 4 dagen tijd verliest Tottenham voor de tweede keer een Londense derby. Na de 2-3 tegen Arsenal gaat het nu met 2-0 de boot in bij Chelsea.



Kopballen van Trevoh Chalobah voor de rest en Nicolas Jackson erna maakten het verschil op Stamford Bridge.



Chelsea springt hierdoor over West Ham United naar de 8e plaats, die volgend seizoen vermoedelijk recht geeft op Europees voetbal.



Tottenham mocht tot voor kort nog hopen dat een 5e plaats ook genoeg zou zijn voor Champions League volgend seizoen, maar dat feestje gaat niet door. Het verschil met Aston Villa, dat wel een match meer speelde, is nu 7 punten.