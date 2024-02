Lotte Kopecky is zichzelf aan het heruitvinden: "Ze wil zich bewijzen als klimmer, maar Roubaix blijft haar droomkoers"

do 8 februari 2024 16:27

Wereldkampioene Lotte Kopecky is vandaag begonnen aan een knotsgek seizoen met bijna alle klassiekers, een grote ronde, de Olympische Spelen op de piste en op de weg en het WK. Sporza Daily bespreekt samen met haar sportieve baas Danny Stam (SD Worx-Protime) en cocommentator Ine Beyen het tjokvolle programma van de beste renster ter wereld.

Een 2e zege in de Ronde van Vlaanderen, de groene trui en de 2e plek in het eindklassement van de Tour, 2 wereldtitels op de piste en de regenboogtrui op de weg. 2023 was een magisch jaar voor Lotte Kopecky. Maar haar honger is nog niet gestild. De wereldkampioene wil ook haar grenzen aftasten als klimmer. Zo zal ze voor het eerst aan de start staan van Luik-Bastenaken-Luik, de klimklassieker bij uitstek. "Toen Lotte besliste dat ze ook top wil zijn in Luik, trok ik toch even grote ogen", bekent Ine Beyen. "Ik herken daar Annemiek van Vleuten in. Die had ook al zoveel gewonnen, maar vond altijd nog een andere koers die ze nog niet had afgevinkt." "Bij Lotte is dat ook zo. Ze kan zoveel verschillende omlopen aan en wint koersen op verschillende manieren. En nu wil ze het eens proberen in Luik. Ik vind dat fantastisch."

Kopecky is zoals Van Vleuten: ze vindt nog altijd een andere koers die ze wil afvinken. Ine Beyen

Haar honger om ook in klimkoersen uit te blinken, werd aangewakkerd in de Tour van vorig jaar. Toen moest Kopecky op de flanken van de legendarische Tourmalet maar 5 rensters voor zich dulden. In de UAE Tour, waar de wereldkampioene vandaag Lorena Wiebes naar winst piloteerde, mag Kopecky haar klimmersbenen overmorgen testen. "Ik kijk enorm uit naar die etappe", zegt Beyen. "Het zal interessant zijn om te zien wat ze bergop kan tussen al die toppers."

Parijs-Roubaix staat bovenaan wenslijst

Maar een zege in Luik-Bastenaken-Luik staat niet helemaal bovenaan de wenslijst van Kopecky dit voorjaar. "Die plek is weggelegd voor Parijs-Roubaix", weet Danny Stam, sportief manager van Kopecky bij SD Worx-Protime. "Roubaix staat momenteel dus ook hoger op haar lijstje dan de Ronde van Vlaanderen."



Ine Beyen beaamt dat: "Parijs-Roubaix is haar droomkoers en is op haar maat gesneden. Het is ook een heel andere wedstrijd dan Luik-Bastenaken-Luik." "Dat maakt het zo speciaal. Lotte wil én Roubaix én Luik winnen. Ze wil heel veel en ze slaagt er ook telkens in."

Giro of Vuelta?

2024 staat voor Kopecky ook vooral in het teken van de Olympische Spelen. In functie daarvan zal ze te midden van het Vlaamse voorjaar een uitstapje maken naar de piste van Hongkong, waar ze deelneemt aan de Nations Cup. "Lotte moet natuurlijk een baanwedstrijd rijden richting de Spelen. We hebben zitten puzzelen en Hongkong kwam als beste optie uit de bus", legt Danny Stam de keuze voor dat uitstapje uit. "Natuurlijk zullen we Lotte missen in die periode. Maar ik denk dat Hongkong voor beide partijen (Kopecky en de ploeg SD Worx-Protime) in de minst gevoelige periode valt."

Er zal gerust een grote ronde in haar planning passen. Danny Stam (sportief baas SD Worx-Protime)