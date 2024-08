Magnus Cort geeft eindzege extra glans met winst in slotrit Arctic Race of Norway

De slotetappe in de Arctic Race of Norway is uitgedraaid op de grote Magnus Cort-show. De Deen van Uno-X vloog op de laatste puist naar de ritzege en verzekerde zich ook van eindwinst.

Na de emotionele ritzege van Kamiel Bonneu was Magnus Cort gisteren op de leiderstroon terechtgekomen.

Maar zijn eindzege hing vandaag even aan een zijden draadje. Het peloton leek zich namelijk te verslikken in een sterke kopgroep met het Lotto-Dstny-duo Logan Currie en Jonas Gregaard.



6 km voor de streep hadden Gregaard en co nog altijd een bonus van 1 minuut op het grote pak. En de Deen stond in het klassement op 48 tellen van leider Cort.

De slotkilometer, die 9% opliep, zette de boel nog op stelten. Gregaard voelde de hete adem van het peloton en ging solo.

Toen zijn landgenoot Cort zijn kogel afvuurde, was Gregaard eraan voor de moeite. "The Flying Moustache" vloog naar de ritzege. De 3e zege in 4 etappes voor thuisploeg Uno-X, na de 2 sprinttriomfen van Alexander Kristoff.