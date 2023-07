Jhonatan Narvaez (Ineos) triomfeert na dubbelslag in lastige slotrit in Oostenrijk

Jhonatan Narvaez heeft de puntjes op de i gezet in de Ronde van Oostenrijk. De Ecuadoraan van Ineos Grenadiers heeft de vijfde en laatste etappe naar zijn hand gezet en is zo ook eindwinnaar. Eerste Belg in de slotrit: Floris De Tier (Bingoal WB), die ook een plek in de top 10 bekleedt in het eindklassement.