Lotte Kopecky (3e) stelt eindzege veilig in Ronde van Romandië, Vollering valt, Riejanne Markus wint slotrit

In Zwitserland heeft Lotte Kopecky de Ronde van Romandië op haar naam geschreven. De wereldkampioene kende geen problemen in de heuvelachtige slotrit. Eerste achtervolgster en ploeggenote Demi Vollering deed geen gooi naar eindwinst. De ritzege ging naar Riejanne Markus, die Niamh Fisher-Black vloerde in een sprint met twee.

Het peloton scheurde nog in de slotkilometer door een val. Demi Vollering , die geen jacht meer maakte op het geel van Kopecky, lag erbij, maar kon finishen. Lotte Kopecky sprintte naar de 3e plaats in het versnipperd peloton. Zij wint de Ronde van Romandië. Dankzij de 3 kilometer-regel behoudt Vollering haar 2e plaats.

Hun voorsprong tikte de 4 minuten aan en die werden niet meer dichtgereden. Op een paar hellingen in de laatste 40 kilometer waren er tegenaanvalspogingen, maar een georganiseerde achtervolging was er niet. Lotte Kopecky ging vlot mee.

Kopecky: "We kwamen om te kijken hoe de vorm is"

"Vandaag was een zo goed als perfecte dag", zei Lotte Kopecky na haar eindzege. "We wisten dat we met Niamh konden spelen, want ze stond niet ver in het klassement. Het was ideaal dat ze in de vlucht zat. Andere teams dichtten het gaatje. Het is jammer voor haar dat ze niet kon winnen."

Wel de eindzege, maar geen ritwinsten. Dat stoort Kopecky niet. "We kwamen om te kijken hoe de vorm is. Ik ben er gelukkig mee. Een zege had leuk geweest, maar we hebben de eindzege. Demi won een mooie rit, dus we mogen niet klagen."