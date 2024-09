Banddikte verschil na zware bergrit: geen ritzege, wel leiderstrui voor beresterke Lotte Kopecky in Romandië

Lotte Kopecky heeft opnieuw net naast de ritzege gegrepen in de Ronde van Romandië. In een duel met ploegmate Demi Vollering leek de wereldkampioene na een zware slotklim aan het langste eind te trekken, maar ze timede haar ultieme jump verkeerd. Kopecky pakt wel de leiderstrui.

Kopecky begint wel in de leiderstrui aan de slotrit in Romandië. Haar prestatie is alvast een enorme opsteker met het oog op het WK in Zürich, waar ze haar wereldtitel hoopt te verlengen.

Het riep herinneringen op aan de sprint in de Strade Bianche. Nu vielen er geen krachttermen, maar we kregen wel dezelfde winnaar als in de Strade in 2023.

Ashleigh Moolman-Pasio schudde meermaals aan de boom, maar uiteindelijk bleven maar twee appels van SD Worx-Protime hangen. Kopecky en ploegmate Demi Vollering mochten in de slotkilometer beslissen over ritwinst.

Wie de eindzege in de Ronde van Romandië op haar naam wilde zetten, moest vandaag op de afspraak zijn. En Lotte Kopecky vulde gretig haar naam in op de aanwezigheidslijst.

Na een "zeer warme dag" had Vollering er niet alleen ritwinst, maar ook "hoofdpijn" aan over gehouden. "Het was een zware slotklim", zei ze.

Was ze verrast dat Kopecky zo lang volhield? "Ja, toch wel. Het was de hele tijd gaan, stoppen, gaan, stoppen en dat kan ze goed."

"Lotte was heel sterk vandaag. Ik dacht in de sprint dat ik ze kwijt was en opeens kwam ze naast me, dus ik schrok wel. Gelukkig won ik."

Nu wordt het een strijd tussen ploegmates om de eindwinst. "Ik weet niet wat de strategie wordt. Het is een beetje vreemd, omdat ik het team verlaat."

"Hopelijk is het team neutraal, we zien morgen wel. Lotte staat voor me in het klassement, dus ze zullen wel voor haar gaan."