Sterke Maxim Van Gils valt letterlijk weg, thuisrenner Jon Barrenetxea zorgt voor Baskisch feestje in Getxo

Jon Barrenetxea (Movistar) heeft in zijn Baskenland het Circuito de Getxo op zijn naam geschreven. Net buiten Bilbao had de Bask de sterkste sprint in de hellende slotmeters. Onderweg kon Maxim Van Gils het peloton flink uitdunnen, maar in de finale kwam hij er niet meer aan te pas.

Rondjes malen in en rond Bilbao. Dat is al jarenlang het beproefde recept van het Circuito de Getxo en dat was ook in de 79e editie niet anders. Al werd er door de verzengende hitte wel gekozen voor een lusje minder.

Onderweg moesten de Akarlanda en vooral de Pike voor de schifting zorgen. Die briefing had ook Maxim Van Gils duidelijk bereikt, want onze landgenoot besloot op de laatste beklimming van de Pike stevig door te trekken.

Enkel Javier Romo, Clement Champoussin, Quinn Simmons en Juanpe Lopez konden zich in het wiel van onze landgenoot nestelen en het vijftal begon met een kleine bonus aan de afdaling.

Juanpe Lopez maakte al snel een stevige smak en gleed bijna door de spijlen van de vangrail de afgrond in. De valpartij van de Spanjaard deed het tempo stokken bij de anderen en zo doken we met een 20-tal renners Getxo in.

Daarbij geen Maxim Van Gils, die vooraan letterlijk wegviel. Wel een viertal van Movistar, dat op de hellende finish alle registers open trok voor Jon Barrenetxea.

De Bask rondde het ploegwerk knap af en sprintte voor eigen volk naar de zege. De eerste Baskische zege sinds 2019 toen een andere Jon (Aberasturi) op het hoogste schavotje stond.