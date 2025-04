Het gedroomde plaatje: Lotte Kopecky snelt in haar regenboogtrui naar recordzege in de Ronde van Vlaanderen

Na een warrige editie met hondenweer in 2024 kregen we dit jaar een koers onder een stralende zon en met meer lijn erin. Heel vroeg reed een kopgroep van zeven kleinere namen weg. Die vroege vlucht kreeg maximaal zeven minuten voorsprong.



De favorietes voor de zege maakten zich geen zorgen over dat groepje. Het was vooral opletten geblazen voor valpartijen, zelfs op rechte stukken. In de eerste uren gingen er geregeld vrouwen tegen het asfalt. Elisa Longo Borghini, vorig jaar nog winnares en dé vrouw in vorm, lag er ook bij. De Italiaanse moest zelfs opgeven.



Door het uitvallen van Longo Borghini was het aftasten hoe de waardeverhoudingen lagen. Puck Pieterse woekerde naar goede gewoonte met haar krachten en maakte indruk op de Eikenberg. Lotte Kopecky hield zich gedeisd, maar volgde alles aandachtig op de tweede rij.



In de aanloop naar de Koppenberg timede Kopecky haar sprong naar de voorwacht van het peloton tot in de perfectie. De wereldkampioene voerde een eerste schifting door op de Bult van Melden, waar ze vorig jaar nog voet aan de grond moest zetten. Na de beklimming werd Nicole Steigenga, de laatste overleefster van de vroege vlucht, ingerekend.



In het tussenstuk naar Ronse vertrokken Laurette Hanson en Mischa Bredewold met z'n tweetjes. Toen op de Hotond een trosje met Kopecky kwam aansluiten, knapte Bredewold haar werk als ploegmate op. Een selecte kopgroep denderde op de Kwaremont af.



Daar versnelde Pauline Ferrand-Prévot vanuit het zadel. Liane Lippert en een alerte Kopecky schoven vlot mee, en op de top pikkelde plots ook Katarzyna Niewiadoma mee. Die vier kwamen goed overeen en gingen zij aan zij over de Paterberg.



Een achtervolgende groep van zeven enkelingen spartelde nog even in de achtergrond, maar moest in het vlakke stuk naar de streep in Oudenaarde toch het hoofd buigen. Het was dan wachten op een aanval in de kopgroep, maar die kwam er niet. Was Kopecky zo sterk dat haar gezellinnen niet durfden te demarreren, of rekenden ze tegen beter weten in op hun sprint?



In de slotkilometer probeerde Niewiadoma het nog door vroeg aan te gaan, maar Kopecky was niet uit haar lood te slaan. Met machtige halen stoomde de wereldkampioene naar haar derde zege in de Ronde van Vlaanderen. Daarmee is ze alleen recordhoudster.