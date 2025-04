"Hij stuurde me toevallig op 1 april": Mathieu van der Poel werd ziek na de E3 en nam deze week antibioticakuur

Na de finish gaf Alpecin-Deceuninck een klein geheimpje prijs: Mathieu van der Poel is na de E3 Saxo Classic ziek geworden en zag zijn voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen verstoord. "Niets aan te doen", haalde ploegleider Christoph Roodhooft zijn schouders op. "We hoopten op een superdag, maar blijkbaar was het einde er te veel aan."

"Mathieu kon vrij snel aansluiten en dan hebben we zijn goeie fiets teruggegeven. Hij is daar gevoelig voor."

"Bij de E3 was hij al snotterig. We hadden het gevoel dat het de goeie kant op kantelde, maar het werd slechter. Daar is niets aan te doen."

"Het was een vervelende aanloop. Ziek zijn is nooit leuk en hij heeft enkele trainingen gemist."

Dat deed ploegleider Christoph Roodhooft na een lange adempauze in de ploegbus wel. "Hij stuurde me toevallig op 1 april (afgelopen dinsdag) dat hij heel goed ziek was. "Niet lachen, hé", zei ik hem. Maar hij heeft 3 dagen antibiotica genomen."

Tijdens het flashinterview riep Mathieu van der Poel zijn valpartij niet als excuus in, maar hij repte ook met geen woord over zijn ziekte die hem parten heeft gespeeld.

Hij voelde zich gisteren en vanochtend goed, maar het ging over details, hé. Het is niet dat hij mijlenver is weggereden. Het gaat over 15 seconden, breken of niet.

"Het is ook niet dat we daar in ondertal kwamen. We hebben er wel volk verloren, maar dat was ook zo bij de andere ploeg."

"Je hebt altijd stille hoop", ging de ploegleider verder. "Op de tweede Kwaremont vond ik het heel fors hoe hij de aanval van Pogacar beantwoordde."

"Dan hoop je op een superdag, maar blijkbaar was het einde er te veel aan. Maar het verschil was niet megagroot, hé."

Zondag wacht de volgende meeting al. "Dat is nog een week en Roubaix is vooral een andere koers. Het zal heel spannend zijn, ja, maar dat is het de jongste jaren altijd al geweest."

"Mathieu was op de afspraak", rondde Roodhooft af, "maar de onderbroken voorbereiding zal een rol gespeeld hebben."

