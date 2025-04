Lucas Coenen (18) zorgt voor eerste Belgische reekszege in koningsklasse sinds 2020

Lucas Coenen heeft een eerste keer een manche gewonnen in de MXGP. De 18-jarige motorcrosser won de eerste reeks van de Grote Prijs in Sardinië, de vierde manche van het wereldkampioenschap.

Coenen schoot sterk uit de startblokken in de duinen van Sardinië en reed in geen tijd de tegenstand op een hoopje.

Van een aanpassingsperiode is geen sprake bij de jonge KTM-rijder. Al in de vierde GP van het seizoen heeft hij een reeks kunnen winnen.

Lucas Coenen (KTM) is een toptalent dat op zijn 18e al debuteert in de MXGP, de koningsklasse van het motorcross.

Lucas Coenen is de eerste Belgische winnaar van een reeks in de MXGP-klasse (450 cc) sinds Clement Desalle in 2020. De Kawasakirijder won toen de tweede reeks in de GP van Trentino.

Desalle is ook de laatste Belgische GP-winnaar in de koningsklasse. In 2018 schreef hij de race in Rusland op zijn naam.

Treedt Coenen straks in zijn voetsporen? Om 17.10 uur staat reeks 2 op het programma.