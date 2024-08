Marc Hirschi etaleert nog maar eens zijn topvorm: na San Sebastián wint hij ook zware Bretagne Classic

Straks een 7e Belgische zege?

Tussen de grote namen op de erelijst in Plouay prijken zes Belgische winnaars. Andrei Tchmil was in 1994 de eerste, al reed hij toen nog onder Moldavische vlag. Frank Vandenbroucke zorgde twee jaar later voor de eerste "echte" zwart-geel-rode zege, Nico Mattan volgde in 2001.



In 2016 won Oliver Naesen in Bretagne, een kunstje dat hij in 2018 nog eens overdeed. Een jaar later zorgde Sep Vanmarcke opnieuw voor een Belgisch succes. De laatste landgenoot die won in Plouay is Wout van Aert, in 2022.



Volgt vandaag de zesde Belgische winnaar?