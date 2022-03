Wereldkampioene Elisa Balsamo zet reeksje verder in Gent-Wevelgem voor vrouwen

Gent-Wevelgem in een notendop:

Herbekijk de sprint tussen Balsamo, Vos en Kopecky:

Kopecky zet concurrentie onder druk, Wiebes valt

Naar Lorena Wiebes moest dan niet langer gezocht worden. De sprintster van Team DSM kwam ten val in de afzink van de Kemmel en kneep even later de remmen dicht.

Trek-Segafredo houdt aanvallers binnen schot

Op de Kemmelberg toonde Grace Brown (FDJ) dat ze nog over de beste benen beschikte. De Australische klauterde het snelst naar boven, maar een kloof slaan zat er niet in. Een peloton van een 40-tal rensters kwam snel samen.

Met de 2e passage van de Kemmelberg in het vooruitzicht - dit keer over de steilste kant - bleef het rusting in het peloton. Een demarrage van Van den Broek-Blaak werd al bij al snel geneutraliseerd.

Balsamo: "Hier winnen is een droom die uitkomt"

"Het is een droom die uitkomt", reageerde de bijzonder gelukkige Elisa Balsamo in het flash-interview. "Het was een bijzonder zware wedstrijd en de laatste kilometer was ook zeer hectisch."

"Mijn team deed alles echt perfect. Na de laatste passage over de Kemmel hadden we besloten om voor de sprint te gaan. Van Anrooij, Van Dijk, Longo Borghini,... ze waren echt zo enorm sterk."

"Gent-Wevelgem is mijn favoriete race. Ik voel me hier echt heel goed. Of ik nu ook de grote favoriet ben voor de Ronde van Vlaanderen? Geen idee, ik ga eerst even uitrusten. We zullen dan wel weer zien."