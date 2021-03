Snelle en sluwe Marianne Vos voegt Gent-Wevelgem toe aan haar erelijst

18:29 18 uur 29. Vos gaat van heel ver aan en maakt het oppermachtig af. Vos gaat van heel ver aan en maakt het oppermachtig af

18:28 18 uur 28 match afgelopen Marianne Vos wint Gent-Wevelgem! Marianne Vos gaat van heel ver aan en maakt het oppermachtig af. Lotte Kopecky zat in haar wiel, maar kon er niet meer overheen. De Belgische kampioene strandt op een 2e plek. Lisa Brennauer vervolledigd het podium.

18:27 Daar is de vod! In de laatste kilometer worden de koploopsters gegrepen. We gaan sprinten! . 18 uur 27.

18:27 18 uur 27. Het moet nu stilaan gaan gebeuren voor de achtervolgers. Ruben Van Gucht.

18:26 Nu nog 3 kilometer. Door de parcoursverandering stond de kilometerteller niet helemaal op punt. Nu zijn het nog 3 kilometer. Dat is toch nog een pak verder voor het duo voorop en lijkt onmogelijk. . 18 uur 26.

18:22 18 uur 22. De voorsprong is nog minder dan 100 meter, maar het val nu stil in het peloton. Zou het dan toch lukken? .

18:22 18 uur 22. Nog 3 kilometer! Het zal heel nipt worden voor Longo Borghini en Paladin, nog 10 seconden is het verschil. Bij Soraya Paladin lijkt het beste er vanaf. .

18:19 18 uur 19. Het wordt nipt, maar voor mij kantelt het naar de achtervolgers. Ruben Van Gucht.

18:18 16 seconden. Seconde per seconden wordt er geknaagd aan de voorsprong van het Italiaans duo voorop. Gaan we dan toch nog sprinten? . 18 uur 18.

18:16 18 uur 16. In het 'peloton' (of wat daar van over is) is het nu Canyon Sram die de castagnes uit het vuur moeten halen. Ook SD Worx sleurt nu mee op kop. In een mum van tijd slinkt de voorsprong naar 20 seconden. .

18:12 Tijdsverschil. De voorsprong van de 2 koploopsters schommelt al een tijdje rond de halve minuut. In de achtervolgende groep wordt er uitstekend afgestopt door Lizzy Deignan. Kan het duo dit avontuur volhouden? . 18 uur 12.

18:05 18 uur 05. In de achtergrond komt alles opnieuw samen. In de achtergrond komt het nu weer allemaal samen. Voorop hebben we het duo Longo Borghini-Paladin en daarachter zit een groep van een 25-tal rensters. .

18:05 18 uur 05. Het pionnetje van van Liv Racing is de Italiaanse Soraya Paladin. Het duo heeft nu toch al een stevige voorsprong van zo'n 20 seconden op de eerste achtervolgers. De groep Kopecky-Vos volgt op een halve minuut. .

18:03 18 uur 03. Kopecky en Vos laten zich verrassen door waaiervorming, Longo Borghini en Paladin rijden weg.

18:02 18 uur 02. Longo Borghini valt opnieuw aan! De Italiaanse kampioene springt weg uit de kopgroep, maar ze krijgt meteen een pionnetje van Liv Racing op haar wiel. In de achtervolgende groep zitten er 2 afstoppers voor Longo Borghini. .

17:59 17 uur 59. Het breekt opnieuw! Waaiers! Het scheurt weer aan alle kanten. De dames van Trek geven er een serieuze lap op en Kopecky en Vos laten zich verrassen. Een tiental renners slaan meteen een serieus gat. .

17:56 De aanval van Longo Borghini op de Kemmelberg:. 17 uur 56.

17:53 Tijdsverschil. Anna Henderson trapt snel een mooie bonus van 30 seconden bij elkaar. Marianne Vos zit nu in een zetel en kan van wiel tot wiel laveren . 17 uur 53.

17:49 17 uur 49. Henderson gaat er alleen vandoor.