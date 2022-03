Lorena Wiebes wint opnieuw Ronde van Drenthe na ijzersterke sprint

Buijsman, Koster, Majerus en Roy hebben 11'' voorsprong op het achtervolgende peloton. Het wordt een nagelbijter: kan de kopgroep vooruit blijven of wordt het toch een massasprint in Hoogeveen?

De eenheid bij de 10 leiders is ver zoek na de afdaling. Een groep van 12 dicht het gat. Zo krijgen we een sterke groep van 22 vrouwen aan kop van de wedstrijd.

De rensters van Trek - Segafredo en Canyon // Sram Racing hebben na het akkefietje op de rotonde de achtervolging ingezet. In de kopgroep beginnen ze naar elkaar te kijken. Ze voelen natuurlijk de hete adem van het peloton in hun nek.

15:52

15 uur 52. We naderen voor de eerste keer de finish in Hoogeveen. Maar dan is het nog 28,6 km te gaan, inclusief een 4e passage over de VAM-berg .