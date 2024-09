Arnaud De Lie brult eerste keer in driekleur, Tim Wellens zit weer op zijn troon in de Renewi Tour

zo 1 september 2024 14:55

Voor de vierde keer in zijn carrière heeft Tim Wellens de Renewi Tour op zijn erelijst gezet. Wellens eiste in de spetterende slotrit naar Geraardsbergen de eindzege op. Alec Segaert was het kind van de rekening, maar voor Lotto-Dstny was er toch een troostprijs. Arnaud De Lie, eerder deze maand al eindwinnaar van de Ronde van Denemarken, mocht nu voor het eerst echt het zegegebaar maken als Belgisch kampioen.

De 5e rit van de Renewi Tour in een notendop winnaar van de dag Arnaud De Lie kwam naar deze Renewi Tour met één doel voor ogen: een rit pakken en voor het eerst winnen in zijn Belgische driekleur. Onze landgenoot deed dat in stijl: de stier van Lescheret won uitgerekend de koninginnenrit in Geraardsbergen. statistiek De Renewi Tour? Maak er gerust de "Vijfdaagse Tim Wellens" van. De Belg van UAE sloeg toe waar iedereen het verwachtte en mag zich al voor de vierde keer eindwinnaar noemen. Een record. pechvogel van de dag Iedereen was het vooraf eens: Mathieu van der Poel zou de tegenstand nog eens ouderwets overvleugelen. Deze morgen kon de wereldkampioen echter niet meer van start gaan door kniepijn, de Nederlander zou zijn kunstjes niet kunnen etaleren.

Het was likkebaardend uitkijken naar de koninginnenrit van de Renewi Tour in de Vlaamse Ardennen, die meteen ook over eindwinst zou beslissen.



21 hellingen lagen er te wachten met kleppers als de Muur en Bosberg, spek voor de bek van Flandiers.



Al was er wel een domper op de feestvreugde: wereldkampioen Mathieu van der Poel moest verstek geven. Aanhoudende kniepijn was de boosdoener.



Zijn concurrenten maalden er niet om: welke sterke beer greep deze gouden kans?

Wie sprong in het gat dat MVDP achterliet?

De Muur liegt nooit

Een monsterontsnapping van 21 renners kreeg groen licht van het peloton. Daarbij ook vijf Belgen, belangrijkste namen waren die van Dries De Bondt, Edward Theuns en Brent Van Moer.



Lotto - Dstny hield de boel de ganse tijd onder controle. Op de tweede keer Muur dropte kopman Arnaud De Lie samen met Alberto Bettiol een eerste bommetje, met nog 50 kilometer te gaan was de poort naar de finale opengebeukt.



Het duurde nog een rondje van 27 kilometer voor de vluchters gegrepen waren, op de laatste passage van de Muur voelde Tim Wellens zijn moment dan gekomen. Zijn missie: de leiderstrui.



De kopman van UAE stampte bijna zijn stalen ros in twee op weg naar boven, De Lie volgde met zijn grote verzet.



Na de Bosberg kwamen 5 mannen aansluiten, maar toen was al duidelijk dat het Belgische duo de sterkste mannen in koers waren.

Wellens en De Lie verdelen de buit

Leider in het klassement Alec Segaert haalde in een achtervolgend groepje nog het onderste uit de kan, maar de jonge Belg zag zijn kansen op eindwinst stilaan smelten als sneeuw voor de zon.



Zeker toen Wellens en De Lie op de voorlaatste helling van de dag hun metgezellen opnieuw overboord kieperden.



Beide heren vonden elkaar snel: Wellens bleef jassen voor de eindzege, De Lie peddelde mee met de ritwinst in zijn achterhoofd.



Op de Vesten in Geraardsbergen was toen al duidelijk dat de Belgische kampioen nog het meeste peper in de benen had, met nog 350 meter te gaan was hij al zegezeker.



Zo kon de stier voor het eerst brullen in de nationale driekleur, Wellens finishte even tevreden als 2e met een ruime bonus op Segaert.



De eindzege was zo voor sterke Tim, zijn 4e al in de Renewi Tour. Een record. Zo manifesteert hij zich nog maar eens als specialist van de kleinere rittenkoersen.

De Lie: “Je moet goed ‘woefen’, zoals Victor zegt, en ik heb goed ‘gewoeft’”

Arnaud De Lie: "Een rit winnen in de Belgische trui in Geraardsbergen is echt speciaal. Ik voelde me super sterk vandaag, al was het doel aanvankelijk om gewoon te volgen en zo het klassement van Alec (Segaert) te beschermen. Zo probeerde ik ook om enkele bonificatieseconden af te snoepen van Tim (Wellens), maar ik zat toch echt à bloc. Tim en ik waren wel de beste in koers vandaag, we hebben de koek mooi verdeeld. De sprint wachtte ik niet af, Campenaerts zei me dat ik moet 'woefen' (lacht). Met twee ritoverwinningen kunnen we terugblikken op een mooie vijfdaagse."

Wellens: “Ik heb direct tegen Arnaud gezegd dat hij de rit mocht hebben”

Tim Wellens: "Deze 4e eindzege was niet vanzelfsprekend. Ik had een fantastische dag, ik ben nooit over mijn limiet moeten gaan. Arnaud (De Lie) was de perfecte kompaan om mee te hebben richting de streep, hij was niet meer gevaarlijk voor mijn klassement. Ik heb hem dan ook meteen gezegd dat hij de rit mocht hebben, al wint hij natuurlijk verdiend. Voor mij liep alles uiteindelijk perfect af."

algemeen naam resultaat ploeg 1 Arnaud De Lie 4:30:56 Lotto - Dstny LTD 2 Tim Wellens +5 UAE Team Emirates UAD 3 Valentin Madouas +17 Groupama - FDJ GFC 4 Rick Pluimers +20 Tudor Pro Cycling Team TUD 5 Stan Dewulf +20 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 6 Matej Mohoric +20 Bahrain Victorious TBV 7 Per Strand Hagenes +20 Team Visma - Lease a Bike TVL 8 Axel Zingle +39 Cofidis COF 9 Christophe Laporte +41 Team Visma - Lease a Bike TVL 10 Paul Penhoët +43 Groupama - FDJ GFC naam resultaat ploeg 1 Tim Wellens 16:03:42 UAE Team Emirates UAD 2 Alec Segaert +26 Lotto - Dstny LTD 3 Per Strand Hagenes +31 Team Visma - Lease a Bike TVL 4 Christophe Laporte +37 Team Visma - Lease a Bike TVL 5 Stan Dewulf +41 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 6 Jasper Philipsen +43 Alpecin - Deceuninck ADC 7 Ben Turner +44 INEOS Grenadiers IGD 8 Matej Mohoric +47 Bahrain Victorious TBV 9 Max Schachmann +49 Red Bull - BORA - hansgrohe RBH 10 Alberto Bettiol +50 Astana - Qazaqstan Team AST