Dan toch! Pientere Lotte Kopecky overleeft dipje en volgt zichzelf op als wereldkampioene in Zürich na een bloedstollend WK

De WK-wegrit voor vrouwen in Zürich in een notendop:

winnares van de dag Wie niet de sterkste is, moet de slimste zijn. En dat was Lotte Kopecky vandaag zeker. In de laatste ronde kende ze meerdere moeilijke momenten bergop, maar tactisch pakte de titelverdedigster het perfect aan. Ze keerde terug wanneer het ertoe deed en hield het hoofd koel in de finale. Kopecky regelde met verve de sprint met z'n zessen voor de wereldtitel.

verliezers van de dag Vooraf klonk het eensgezind over de Nederlandse plannen: alle ballen op Demi Vollering. Toch was het als vanouds weer fronsen toen die woorden omgezet moesten worden in daden. Een tactiek die bestond uit voortdurend rijden achter landgenotes in de aanval en daarna de bedenkelijke keuzes van Vollering in de finale. Zo wordt een regenboogtrui bijzonder moeilijk.

pluim van de dag Op haar eentje vormde ze een eenmansploeg in steun van Lotte Kopecky. Wat een WK heeft Justine Ghekiere gereden! Ze schoof mee in aanval na aanval en deed tot in de diepe finale haar duit in het zakje. Ghekiere werd zelfs nog bijzonder knap zevende na een heroïsche dag in het offensief.