Dan toch! Lotte Kopecky overleeft dipje en volgt zichzelf op als wereldkampioene in Zürich na een bloedstollend WK

Bondscoach Willems: "Alles op nieuw succes voor Kopecky"

De Belgische vrouwenploeg is in Zürich met 1 doel: titelverdedigster Lotte Kopecky aan nieuw succes helpen.



"Ons hoofddoel is duidelijk: we willen scoren met Lotte. Iedereen in het team moet zich daarvoor in dienst stellen. We mikken op een medaille", zei Willems.



Die ziet ook een belangrijke rol voor Lore De Schepper, de 18-jarige youngster van AG Insurance-Soudal. "Zij kan heel belangrijk worden in de finale. Ze heeft de kwaliteiten om lang mee te gaan in de wegrit."



Naast Kopecky en De Schepper rekent Willems in de wegrit ook op Lotte Claes, Valerie Demey, Julie De Wilde, Justine Ghekiere, Julie Van De Velde en Margot Vanpachtenbeke.