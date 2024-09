Dominante Britse Cat Ferguson knalt naar wereldtitel tijdrijden bij junioren, Belgen vallen buiten top 20

Favorieten

De grootste favoriete voor vandaag vinden we wellicht in Frankrijk: Célia Gery. De vinnige Française liet enkele weken geleden de tijdrit links liggen op het EK. Ze won dit jaar de tijdrit in de Watersley Challenge, een gerenommeerde juniorenkoers.



Cat Ferguson, die nu al stagiaire is bij WorldTour-team Movistar, wordt haar voornaamste concurrente. Groot-Brittannië heeft nog een ijzer in het vuur met Imogen Wolff. De Britten gaven collectief verstek voor het EK.



Zonder die afwezigen werd Paula Ostiz Europees kampioene tijdrijden. Het is uitkijken wat zijn kan in dit veld. Ook Fee Knaven, Kamilla Aasebo en Lucy Benezet-Minss houden we in de gaten.