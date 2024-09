Britse Ferguson wint na tijdrit ook kletsnatte wegrit op WK bij junioren, figurantenrol voor Belgische meisjes

De Britse Cat Ferguson (18) heeft na de tijdrit ook de wegrit op het WK wielrennen bij de junioren naar haar hand gezet. In de Zwitserse regen vloerde ze de Spaanse Paula Ostiz en de Slovaakse Viktoria Chladenova in een sprint met drie. De Belgische meisjes misten de juiste slag en speelden geen rol van betekenis in de finale.

Bij het ingaan van de lokale ronde (27 kilometer) was er wel een samensmelting. Heel even waren 23 rensters samen, zonder Belgen.

Ella Heremans was de beste Belgische op plek 16. Ilken Seynave (29e), Auke De Buysser (32e) en Falke Kerkhof (59e) finishten wat later.

Cat Ferguson: "Ik ben in de wolken. De wegrit winnen is wat ik altijd al wilde. De 2e plaats van vorig jaar deed echt pijn. Dit is geweldig. De tijdrit winnen was mooi, maar ik focus op de wegrit. Dit voelt zelfs beter dan dinsdag. Dat is raar, want dinsdag was al ongelooflijk."

"Ik wist niet hoe groot het gat was. Het was anderhalve minuut, maar we reden zo traag. Ik zag Megan (Arens), dus ik moest naar de kop. Ik wilde het niet riskeren. Uiteindelijk is het gelukt."