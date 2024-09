"Wat gebeurt hier allemaal?" - Nederland geeft WK uit handen: "Met Vollering als ideale ploegmaat"

De Nederlandse vrouwen hebben het WK wielrennen hard gemaakt, maar grijpen naast de medailles. Demi Vollering, Riejanne Markus én Marianne Vos zorgden voor overtal in de diepe finale, maar ze konden het niet afmaken. Vollering bleef alleen over in de slotkilometers. "Het is Vollering die ervoor zorgt dat Vos eraf ligt", zag analist Sven Nys.