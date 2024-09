Weer geen regenboogtrui: Alec Segaert (4e) grijpt naast wereldtitel tijdrijden bij beloften

Robin Orins, 4e op het EK, beet ook in het zand. Onze landgenoot was wel een tijdje voorlopig 3e.

In de laatste 9 kilometer was Romeo maar liefst 38 seconden sneller dan Christen. De Spanjaard reed de chrono van de Zwitser van de tabellen.

Zo grijpt Alec Segaert na twee zilveren medailles zelfs naast een podiumplaats. Hij is 4e, Orins 5e. Noah Vandenbranden was de derde Belg op plek 29.

Ook Segaert, die duidelijk wat stilviel in het slot, moest echter de harde realiteit ondergaan. Hij verloor maar liefst één minuut op de Spanjaard in de laatste 9 kilometer.

En Orins was niet de enige die een oplawaai kreeg van Romeo in het laatste deel. Alec Segaert moest dat stramien doorbreken.

"In sommige afdalingen was de weg nog nat. Ik dacht dat ze rapper gingen rijden dan mij. Ik ging zo diep in de laatste 10 kilometer, maar dat was volgens het plan. Ik verwachtte dat Segaert me zou kloppen, maar ik wist ook dat als het spannend was aan het tweede tussenpunt, dat ik kon winnen."

Ivan Romeo : "Het is misschien een verrassing en het is de gelukkigste dag van mijn leven, maar ik heb hier zo hard gewerkt. Enkel de dichte kring rond mij wist hoe hard ik dit wilde. Ik ben hier al 10 dagen met mijn vader om het parcours te bekijken."

Noah Vandenbranden: "Ik ben een beetje voorzichtig gestart. Ik dacht dat ik goed bezig was, maar het was niet een goede dag. In het laatste deel had ik niet zoveel meer over. Het was harken tot aan de finish."

"Iedereen weet dat je in dat laatste gedeelte veel kan goedmaken of verliezen. Dat stuk is oneindig lang. Ik kon de waardes niet duwen die ik moest duwen, dus dan weet ik dat het nog een lange tijdrit wordt."