Justine Ghekiere (7e) rijdt het WK van haar leven: "Zodra ik oranje zag, moest ik mee zijn"

De regenboogtrui gaat naar Lotte Kopecky, de prijs voor meesterknecht van de dag gaat ongetwijfeld naar Justine Ghekiere. In haar eentje neutraliseerde ze zowat alle Nederlandse vrouwen en loodste ze mee Lotte Kopecky naar de zege. "Ik was in paniek toen ik haar niet meer zag", vertelt ze over haar doldwaze dag.