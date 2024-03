Elisa Balsamo roept Charlotte Kool een halt toe in sprint van Classic Brugge-De Panne

Geen SD Worx-Protime (niet genoeg rensters) aan de start, dus ook geen Lorena Wiebes of Lotte Kopecky. Een overdaad aan sprinters en een gebrek aan wind zorgden ervoor dat in Brugge eigenlijk al duidelijk was dat er gesprint zou worden om de zege.



Zo kregen we een sprintvoorbereiding van maar liefst 155 kilometer. Niet dat er een gebrek was aan aanvallen, maar die werden steevast door voornamelijk DSM-Firmenich PostNL in de kiem gesmoord.



De Nederlandse Nina Buijsman kon aan de tweede passage van De Moeren, waar de wind geen bondgenoot was voor aanvallers, beginnen met een voorsprong van een minuut.



Maar aan het einde van de eindeloze betonstrook was haar feestje voorbij. Toen werd helemaal duidelijk dat een sprint onvermijdelijk was.



DSM had nog genoeg energie over om de sprint aan te trekken voor Charlotte Kool, maar Elisa Balsamo zat te freewheelen in haar wiel en kwam er met veel kracht en overtuiging uit.