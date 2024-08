Nederlander Jelte Krijnsen rijdt eerste koers bij nieuw team en pakt meteen tweede profzege in Druivenkoers

vr 23 augustus 2024 17:16

Jelte Krijnsen heeft zijn tweede profzege te pakken in de jaarlijkse Druivenkoers in Overijse. De 23-jarige Nederlander reed voor het eerst voor de ploeg waar hij de komende weken als stagiair aan de slag is, het Zwitserse 36.5 Pro Cycling. Vorige week won hij zijn eerste profzege in de Ronde van Denemarken.

Jelte Krijnsen - een naam die u wellicht weinig zegt - heeft in Overijse de Druivenkoers op zijn naam geschreven. De Nederlander zat in de kopgroep van vijf renners en koos op 7 kilometer van de meet voor het ruime sop. Hij liet zijn medevluchters, met onder anderen Gianni Vermeersch en Jenthe Biermans achter zich en reed solo naar de finish. Diezelfde Vermeersch waagde op 50 kilometer van het einde zijn kans en ging er alleen vandoor. Zijn voorsprong liep uit tot 1'12", maar op 28 kilometer van de meet werd hij opnieuw gegrepen door de achtervolgingsgroep, mét Krijnsen. Voor die laatste was het nog maar zijn eerste koers in het shirt van 36.5 Pro Cycling, een Zwitsers ProTeam waar hij de komende weken als stagair aan de slag is. Vorige week won hij nog zijn eerste profzege in de Ronde van Denemarken. De Fransman Matis Louvel werd 2e. Onze landgenoot en ploegmaat van Louvel, Jenthe Biermans, vervolledigt het podium in Overijse.

Jelte Krijnsen: "Mooi erelijstje om tussen te staan"