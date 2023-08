Michael Storer kan dag na val toch lachen in Tour de l'Ain, met ritzege én eindwinst

Het peloton in de Tour de l'Ain (2.1) kreeg in de 3e en laatste etappe een tocht van 137 kilometer voor de kiezen, met start in Oyonnax en aankomst in Lelex Monts-Jura.

Na de beklimming van de Côte de Samognat, na 52 kilometer koers, vormde zich een kopgroep met Dries Van Gestel en de Fransen Pierre-Luc Perichon, Clément Venturini, Lilian Calmejane en Théo Delacroix.

Zij namen al vlug 1,5 minuut op het peloton, waarin EF Education-Easypost voor geletruidrager Jefferson Cepeda het tempo bepaalde. Na de Côte de Voiry was de voorgift van het kwintet onder de minuut gezakt.

Op de Côte de Giron spatte de kopgroep uit elkaar. Calmejane kon nog een tijdlang het hoofd bieden aan het gebeuk van de renners van Groupama-FDJ, maar werd in de afdaling ook tot de orde geroepen.

Groupama-FDJ legde richting de Col de Menthières een hoog tempo op. Zowat 30 renners sneden die beklimming van 1e categorie aan. Op 26 kilometer versnelde Michael Storer. Alleen Elissonde kon de 2e in het klassement volgen.

Bij leider Cepeda ging het licht meteen uit. Voorin kreeg ook Elissonde het moeilijk en zo kon Storer de resterende 23 kilometer alleen afwerken. Daags na zijn onfortuinlijke val op de streep kon hij nu uitgebreid en zorgeloos het zegegebaar maken.

Voor de 26-jarige Australiër is het al zijn 2e eindzege in de Tour de l'Ain. Hij won de Franse rittenkoers ook al een keertje in 2021, ook toen dankzij een overwinning in de slotrit.