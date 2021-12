Wielertransfers: Jumbo-Visma vangt vertrek van Groenewegen op met jeugdproduct

10:07 10 uur 07. Na Mick van Dijke promoveert ook Tim van Dijke. Jumbo-Visma heeft nog een versterking aangekondigd: Tim van Dijke wordt een jaartje vroeger dan verwacht prof. Het opleidingsproduct zou normaal nog een jaartje rijpen bij de jongerenploeg, maar de Nederlandse kampioen bij de beloften krijgt nu al een profcontract. "Door het vertrek van Dylan Groenewegen en zijn snelle ontwikkeling", argumenteert de Nederlandse ploeg. De 21-jarige Van Dijke, die zijn broer Mick terugvindt bij Jumbo-Visma, won dit seizoen al een profkoers in de Cro Race. . Na Mick van Dijke promoveert ook Tim van Dijke Jumbo-Visma heeft nog een versterking aangekondigd: Tim van Dijke wordt een jaartje vroeger dan verwacht prof. Het opleidingsproduct zou normaal nog een jaartje rijpen bij de jongerenploeg, maar de Nederlandse kampioen bij de beloften krijgt nu al een profcontract. "Door het vertrek van Dylan Groenewegen en zijn snelle ontwikkeling", argumenteert de Nederlandse ploeg. De 21-jarige Van Dijke, die zijn broer Mick terugvindt bij Jumbo-Visma, won dit seizoen al een profkoers in de Cro Race.



13:07 13 uur 07. Nieuwe deal voor Geraint Thomas. Het persbericht heeft lang op zich laten wachten, maar Geraint Thomas (35) verdedigt ook de komende twee seizoenen de kleuren van Ineos Grenadiers. De Tourwinnaar van 2018 fietst al sinds 2010 voor de Britse topploeg. "Ik ben nog altijd erg gemotiveerd om te werken en te trainen. Als je de finish van je profcarrière ziet, dan wil je het maximum uit elke dag halen", zegt Thomas. Hij wil zich in 2022 voor het eerst met overgave onderdompelen in de klimklassiekers in de Ardennen en wil daarna een sleutelrol spelen in de Tour. "Ik kijk uit naar de laatste jaren van mijn carrière bij deze ploeg. Mensen vragen me steeds welke rol ik zal invullen, maar deel uitmaken van een winnend team en plezier hebben met mijn beste vrienden is minstens even belangrijk."

12:59 12 uur 59. Florian Vermeersch tot en met 2024 bij Lotto-Soudal. Toptalent Florian Vermeersch ziet zijn uitstekend najaar bekroond met een contractverlenging van 2 extra jaren. De 22-jarige Belg had een contract lopen tot en met 2022. Op stage in Spanje zette Vermeersch zijn handtekening onder een nieuwe overeenkomst van 2 jaar. "Ik geloof sterk in de kwaliteit en de uitbouw van een klassieke ploeg die een rol kan spelen in de belangrijkste wedstrijden", zegt Vermeersch, die knap 2e eindigde in Parijs-Roubaix. "Als 22-jarige krijg je niet in iedere WorldTour-ploeg meteen de kans om je te bewijzen. Dat is bij Lotto-Soudal wel het geval. Deze contractverlenging geeft me veel vertrouwen richting de toekomst."



"Ik geloof sterk in de kwaliteit en de uitbouw van een klassieke ploeg die een rol kan spelen in de belangrijkste wedstrijden", zegt Vermeersch, die knap 2e eindigde in Parijs-Roubaix.



"Als 22-jarige krijg je niet in iedere WorldTour-ploeg meteen de kans om je te bewijzen. Dat is bij Lotto-Soudal wel het geval. Deze contractverlenging geeft me veel vertrouwen richting de toekomst."





16:33 16 uur 33. Mareczko gaat sprinten voor Alpecin-Fenix. Een tijdje geleden maakte Alpecin-Fenix nog bekend dat Sacha Modolo de ploeg verlaat, maar met Jakub Mareczko hebben ze al een nieuwe Italiaanse sprinter te pakken. Mareczko heeft op zijn 27e al profzeges achter zijn naam staan, een heel deel ervan weliswaar in China. Drie keer werd hij ook 2e in een sprint in de Giro. "Deze ploeg staat erom bekend gespecialiseerd te zijn in sprints en eendagskoersen. Ik kijk ernaar uit hoe ik goed ik het hier terecht zal brengen", zegt Mareczko.



"Deze ploeg staat erom bekend gespecialiseerd te zijn in sprints en eendagskoersen. Ik kijk ernaar uit hoe ik goed ik het hier terecht zal brengen", zegt Mareczko.

14:12 14 uur 12. Mikel Nieve maakt de cirkel rond. Mikel Nieve keert op 37-jarige leeftijd terug naar Caja Rural. De Bask was einde contract bij BikeExchange en heeft een contract getekend bij het team waar hij als amateur reed voor hij prof werd in 2008. "Het zal speciaal zijn om de trui van Caja Rural-Seguros RGA weer te dragen, de ploeg waar ik leerde om wielrenner te zijn", reageerde Nieve. "Sindsdien is de ploeg gegroeid, terwijl ik deel heb kunnen uitmaken van andere ploegen, met verschillende talen en culturen. Het is goed om weer thuis te zijn. Ik wil mijn ervaring doorgeven aan mijn jonge teamgenoten en hen helpen in hun vooruitgang. Op persoonlijk vlak wil ik van het koersen genieten, na het jaar 2021 dat gekenmerkt werd door verschillende valpartijen." De ervaren Nieve heeft vijf overwinningen op zijn naam staan. Drie daarvan zijn ritzeges in de Giro (in 2011, 2016 en 2018. Hij won ook een etappe in de Vuelta in 2010 en een etappe in het Critérium du Dauphiné in 2014. De Spanjaard heeft 22 grote rondes gereden en eindigde twee keer in de top tien van de Giro (10e in 2011 en 2012) en drie keer in de top tien van de Ronde van Spanje (10e in 2011, 8e in 2015, 10e in 2019). In de Tour de France was zijn beste resultaat de 12e plaats in 2013.

17:21 17 uur 21. 25-jarige Nederlander Bax naar Alpecin-Fenix. Alpecin-Fenix heeft zijn selectie voor 2022 aangevuld met de Nederlander Sjoerd Bax. De 25-jarige hardrijder maakt de overstap van het continentale Team Metec. Bax genoot zijn opleiding bij de belofteploeg van Rabobank. Op het hoogste niveau geraakte hij nooit verder dan Nederlandse derdeklasseteams. Dit seizoen reed Bax een uitstekend seizoen met onder meer een 2e plaats op het Nederlands kampioenschap op de VAM-berg (na Timo Roosen). Dat is ook Alpecin-Fenix niet onopgemerkt gebleven. "Ik ben heel blij dat ik volgend jaar voor Alpecin-Fenix mag racen", reageert Bax. "Het is een mooie stap voor mij. Ik wil me vooral in de heuvelachtige wedstrijden en klimraces ontwikkelen die me nauw aan het hart liggen."



Bax genoot zijn opleiding bij de belofteploeg van Rabobank. Op het hoogste niveau geraakte hij nooit verder dan Nederlandse derdeklasseteams. Dit seizoen reed Bax een uitstekend seizoen met onder meer een 2e plaats op het Nederlands kampioenschap op de VAM-berg (na Timo Roosen). Dat is ook Alpecin-Fenix niet onopgemerkt gebleven.



"Ik ben heel blij dat ik volgend jaar voor Alpecin-Fenix mag racen", reageert Bax. "Het is een mooie stap voor mij. Ik wil me vooral in de heuvelachtige wedstrijden en klimraces ontwikkelen die me nauw aan het hart liggen."

13:43 13 uur 43. Jan Maas naar BikeExchange. Het Australische BikeExchange waagt een gokje met de Nederlander Jan Maas. Het voormalige jeugdproduct van Rabobank leek nooit de stap naar de WorldTour te kunnen zetten, maar na een goed seizoen bij Leopard wil BikeExchange hem toch een kans geven. De 25-jarige Maas haalde onder meer de top 10 in de Ronde van de Mirabelle, de Ronde van Opper-Oostenrijk en de Sazka Tour in Tsjechië.

11:12 11 uur 12. Niki Terpstra (37) blijft bij Franse werkgever. Niki Terpstra blijft nog een jaartje voor TotalEnergies rijden. De Nederlander beleefde tussen 2011 en 2018 zijn hoogdagen bij de ploeg van Patrick Lefevere. Hij won in die periode onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De voorbije drie seizoenen kon Terpstra niet schitteren in Franse loondienst. Pech achtervolgde de onfortuinlijke Nederlander, die de ploegleiding wel kon overtuigen voor een extra jaartje. Bij de Franse ploeg, geen WorldTour-team, verwelkomt Terpstra volgend seizoen Peter Sagan en zijn hofhouding.

12:30 12 uur 30. Zeits keert terug naar Astana. De Kazach Andrej Zeits (34) is na een uitje bij het Australische Mitchelton-Scott terug bij Astana. "Ik ben heel blij om terug te keren, ik ken dit team zeer goed. Samen bereikten we al veel successen", vertelde Zeits bij zijn terugkeer. Zeits maakte in 2008 zijn debuut in het profpeloton bij Astana en daar stond hij onder meer kopmannen als Alberto Contador, Lance Armstrong en Vincenzo Nibali bij.

18:23 18 uur 23. Alpecin-Fenix neemt afscheid van Sacha Modolo. Sacha Modolo keert op zijn 34e terug naar het oude nest. De Italiaan met snelle benen trekt weer naar de kleinere Italiaanse ploeg Bardiani-CSF. Daar werd hij in 2010 prof. Modolo koerste de voorbije twee jaar voor Alpecin-Fenix. Hij won eind dit seizoen een rit in de Ronde van Luxemburg. Bij Bardiani-CSF moet hij de jongeren gidsen.

