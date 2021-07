Tim Declercq blijft 2 jaar langer aan boord bij Deceuninck-Quick Step

In 2017 maakte Tim Declercq de overstap van Topsport Vlaanderen-Baloise naar Deceuninck-Quick Step. Bij de blauwe formatie groeide Declercq uit tot een meesterhelper. Tijdens de voorbije Ronde van Frankrijk vooral in dienst van Mark Cavendish en Julian Alaphilippe.

"Ik ben heel blij dat ik bij dit team kan blijven", klinkt het bij Declercq. "Het is leuk dat Patrick veel vertrouwen in me toont en dat ik snel kon bijtekenen. Ik ben tevreden met mijn rol binnen de ploeg en ik weet dat ik een bijdrage geleverd heb als we winnen."