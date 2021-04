Deceuninck-Quick Step laat Ronde-winnaar Asgreen bijtekenen tot en met 2024

Kasper Asgreen belandde in 2018 bij Deceuninck-Quick Step. Dit jaar zette de 26-jarige Deen de stap naar de absolute wereldtop met zeges in de E3 Saxo Bank Classic en de Ronde van Vlaanderen.

"Ik moest er niet over nadenken om bij Deceuninck-Quick Step te blijven", zegt Asgreen. "Deceuninck-Quick Step is het meest succesvolle team ter wereld en al sinds mijn amateurtijd droomde ik ervan om voor deze ploeg te rijden."

"Na 3 jaar denk ik nog altijd dat dit de beste omgeving is voor mij. Een contractverlenging zo vroeg in het seizoen maakt mij blij en motiveert mij nog meer om te presteren."



Welke ambities koestert Asgreen voor de komende seizoenen? "Ik wil nog meer klassiekers toevoegen aan mijn erelijst. Daarnaast wil ik ook een rit in een grote ronde winnen en meestrijden voor een goed resultaat op een WK (als het parcours me ligt)."



Eerder zetten ook al Remco Evenepoel (tot en met 2026) en wereldkampioen Julian Alaphilippe (2024) hun krabbel onder een contractverlenging.