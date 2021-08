Deceuninck-Quick Step ziet smaakmaker Almeida verkassen naar UAE

Het vertrek van João Almeida hing al langer in de lucht. Bora-Hansgrohe had de renner al persoonlijk benaderd in het voorjaar, maar het de lokroep van UAE Team Emirates bleek dus aantrekkelijker te zijn.



De 23-jarige Portugees verbaasde vorig jaar de wielerwereld door als neoprof 2 weken lang de roze trui te dragen in de Giro.



Dit jaar stuurde Deceuninck-Quick Step Almeida opnieuw als kopman naar Italië. Maar toen puntje bij paaltje kwam, moest hij zich wegcijferen voor Evenepoel. De klimmer met een goede tijdrit werd zelf nog 6e in het eindklassement.



Almeida heeft een contract voor 5 seizoenen getekend bij UAE Team Emirates, dat er een handje van weg heeft om renners te overtuigen met langdurige contracten. Tweevoudig Tour-winnaar Pogacar heeft een contract tot eind 2027, toptalent Ayuso tot eind 2025.



"Ik kijk enorm uit naar dit nieuwe hoofdstuk in mijn leven. Ik heb het gevoel dat deze transfer naar UAE Team Emirates op het juiste moment komt", zegt Almeida.



"De ploeg groeit elk jaar en ik kan niet wachten om daar van uit te maken. Ik ben iemand die heel veel nadenkt en ik droom voortdurend over mijn toekomst. Ik kijk enorm uit naar dit nieuwe avontuur."