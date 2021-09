Stagiair Stan Van Tricht maakt het af voor Deceuninck-Quick Step in Gullegem Koerse

Gullegem Koerse mag officieel dan wel een kermiskoers zijn, met onder meer Yves Lampaert (2x), Greg Van Avermaet, Matteo Trentin en Philippe Gilbert heeft de koers een recente erelijst waar heel wat profkoersen van zouden dromen.

Na een jaar coronapauze kunnen de organisatoren weer heel wat mooie namen naar West-Vlaanderen lokken. Toch was het Deceuninck-Quick Step dat in zijn achtertuin andermaal de koers zou bepalen.

In de slotfase reden ploegmaats Pieter Serry en Stan Van Tricht - in een van zijn eerste koersen voor het team - weg samen de lokale held Ceriel Desal.

Serry had gehoopt eindelijk ook eens te kunnen juichen, na heel wat jaren in het knechtenlivrei, maar zijn manoeuvre lukte niet. Het was uiteindelijk zijn jonge ploegmaat-stagiair die het moest afmaken. Over een paar dagen zien we Van Tricht al opnieuw aan het werk in de GP de Fourmies.