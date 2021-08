Koopwoede bij UAE duurt voort: George Bennett is 5e aanwinst in 5 dagen tijd

Bij UAE Team Emirates lossen ze elke dag een nieuwe versterking. Vrijdag trapten ze af met João Almeida. Nadien volgden Pascal Ackermann, Marc Soler, Alvaro Hodeg en vandaag dus George Bennett.



7 jaar lang al verdedigt de 31-jarige Bennett de kleuren van Jumbo-Visma. Vorig jaar eindigde hij 2e in de Ronde van Lombardije. De Nieuw-Zeelandse klimmer eindigde ook al in de top 10 van de Giro en de Vuelta.



Bij UAE Team Emirates versterkt Bennett vanaf volgend seizoen het klimmerslegioen rond tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar.



"George is een van de beste klimmers van het peloton. Hij brengt veel ervaring met zich mee en is een voorbeeld voor onze jonge renners", zegt Mauro Gianetti, ploegbaas van UAE.



"George zal zijn eigen kansen krijgen, maar hij heeft ook de kwaliteiten om te werken in ploegverband."