Miami Heat trekt NBA-play-offserie tegen Boston gelijk met record aan driepunters

De Heat zal zich niet zomaar naar de slachtbank laten leiden tegen Boston: Miami won vannacht de tweede partij in de eerste ronde van de NBA-play-offs: 101-111 werd het. In de serie staat het 1-1. Boston, de beste reguliere ploeg, gaat nu 2 keer in Miami aan de slag. In de 2e match van de avond klopte OKC opnieuw New Orleans.

Met een massa driepunters maakte Miami het verschil in de TD Garden in Boston. Het wierp 23 van zijn 43 driepuntpogingen binnen, tegenover 12 op 32 voor Boston. Nooit eerder gooiden de Heat zoveel driepunters binnen in de play-offs.



Zes kwamen er op naam van Tyler Herro, vijf voor Caleb Martin. Herro was de beste bezoeker met in totaal 24 punten en ook 14 assists. Miami kwam ook collectief sterk voor de dag: ieder van de basisvijf kwam tot meer dan 10 punten. Bam Adebayo en Caleb Martin maakten 21 punten.



Daar kon de thuisploeg ondanks 33 punten van Jaylen Brown en 28 van Jayson Tatum niet tegen op.



Boston is zijn thuisvoordeel kwijt en past maar beter op voor Miami. Net als vorig jaar hadden die de play-in nodig om in de play-offs te geraken, maar vorig jaar hielden ze het wel uit tot in de NBA-finale tegen Denver. In de Eastern Conference Finals moest Boston eraan geloven. Boston trekt zaterdag naar Miami.



In de Western Conference gaat het vlotter voor Oklahoma. Na de nipte eerste winst (94-92) was het verschil nu met 124-92 veel duidelijker. Man van de match was andermaal Shai Gilgeous-Alexander met 33 punten. Chet Holmgren (26) en Jalen Williams (21) waren goede luitenanten. New Orleans is zaterdag de gastheer.