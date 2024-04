BEKIJK - Japanse schansspringer vliegt 291 meter ver, maar een wereldrecord is het niet

Schansspringer Ryoyu Kobayashi heeft gestunt in IJsland. De Japanse topper landde pas na 291 meter, maar liefst 37,5 meter verder dan het wereldrecord. Helaas voor Kobayashi telt zijn poging niet.

Ryoyu Kobayashi en zijn team waren naar IJsland afgezakt voor de recordpoging. Daar bouwden ze in de bergen meer dan twee maanden aan een schans uit sneeuw.

Die lag op 1.115 meter hoogte en daalde met een maximale hellingsgraad van 36 graden naar 755 meter, goed voor een verschil van 360 meter.

Een droom voor Kobayashi, die met een maximumsnelheid van 107 kilometer per uur naar beneden raasde en 8 seconden door de lucht kliefde.

Pas na 291 meter landde de 27-jarige Japanner. Daarmee ging hij maar liefst 37,5 meter verder dan het wereldrecord.

Helaas voor Kobayashi telt zijn poging niet. Voor de Internationale Skifederatie FIS kan een wereldrecord alleen in competitie gesprongen worden. Daarnaast is de schans in IJsland niet gehomologeerd en kon het materiaal ter plaatse niet nagekeken worden door een controleur van de FIS.

Het wereldrecord blijft zo op naam van de Oostenrijker Stefan Kraft (253,5 meter) staan. Kobayashi is wel een stunt rijker.