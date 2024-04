Sportpsycholoog toont Union de weg uit mentale crisis: "Werk met "Wat als?"-plannen die zekerheid bieden"

do 25 april 2024 10:10

Meer dan een vormdip zit het probleem van Union in de hoofden. De trotse leider ondergaat na 0 op 12 een neerwaartse spiraal. Op het veld proberen de spelers het tij te keren, tot er een nieuwe tik volgt. Dus is de vraag: hoe lap je zo'n groep mentaal nog op in de titelstrijd? Sportpsycholoog Kris Perguy ziet drie belangrijke factoren.

Je zal nu maar Alexander Blessin zijn. Dit seizoen werd de coach overladen met lof die de resultaten van Union steeds met zich meebrachten. Zowel in de competitie, Beker als in Europa leek dit hét jaar van de Brusselaars te worden. Tot die verdomde start van de Champions' Play-offs. Blessin ziet zijn ploeg afzien door de negatieve flow waarin Union zit. "En dan is het aan een mental coach om de T1 bij te staan en een gesprek met staf én spelers voor te bereiden", deelt Kris Perguy.

Blessin (m) wacht de zware taak om de kleedkamer op te zwepen.

1. Balans in de controle

Donderdag volgt de clash met Antwerp al. Een eerste cruciale wedstrijd in het tweeluik met de titelverdediger én de tegenstander in de bekerfinale. Dus stelt Perguy voor om geen drastische veranderingen door te voeren in de kleedkamer. "De focus moet steeds liggen op: controleer het controleerbare", zegt de mental coach. "Het is belangrijk om je enkel met die zaken bezig te houden en je niet te verliezen in andere dingen die energie vreten." Zoals? "De communicatie en afspraken op het veld, de ondersteuning van ploeggenoten of zelfs de communicatie naar de media toe in de komende dagen." Die op punt zetten, kan een eerste rustpunt vormen.

2. Bouwen aan positief verhaal

Een volgende gouden tip: gebruik al het goede dat Union al is overkomen om de afgelopen weken een plaats te geven. "Kijk, die 0 op 12 is voorbij. Nu is enkel de match tegen Antwerp van belang", zegt Perguy stellig. "Neem dan ook de elementen mee die een positief verhaal ondersteunen in de opbouw naar die match." "Dat kan zelfs lang teruggaan: Union komt van tweede klasse en speelde al 2 prachtige seizoenen. En ook nu heeft de ploeg nog alles in eigen handen."

Union moet niet naïef zijn: ook de fouten moeten besproken worden. Kris Perguy

"Het is niet zo dat de fouten niet besproken moeten worden. Union moet ook niet naïef worden. Maar welk narratief geef je de meeste aandacht? Die bepaalt de mindset van de spelers."

Maar hoeveel geloof hecht doelman Moris, die in de hoek zit waar de klappen vallen, aan zo'n verhaal? "Hij vereist een individuele aanpak", geeft de sportpsycholoog toe. "Het staflid met de beste connectie moet nu polsen hoe het zit met zijn zelfvertrouwen."

Moris moet zelf bepalen hoe groot zijn zelfvertrouwen is tussen de palen.

3. Wat als?