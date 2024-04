Bevreemdend interview met Burgess, die sneert naar arbitrage: "Natuurlijk keurt ref goal goed, het is Club Brugge"

Bij Union lijken ze meer dan ooit de kluts kwijt. Symbolisch was een bevreemdend interview van verdediger Christian Burgess bij rechtenhouder Eleven DAZN. "Ik wil niet in de problemen komen", klonk het eerst mysterieus, waarna een prikje richting refs volgde.

Een vat vol frustratie en ontgoocheling.

Christian Burgess was na de nederlaag tegen Club Brugge niet de meest aangename mens in het Dudenpark. Een collega-journalist kreeg het woord "clown" naar het hoofd geslingerd na de vraag of de titel nog mogelijk is.

En ook bij rechtenhouder Eleven DAZN gaf de verdediger al een bevreemdend interview.

Na de eerste vraag tuurde Burgess secondenlang in het ijle, om vervolgens te beweren dat hij de vraag niet goed gehoord had.

"Sorry, what?", begon Burgess, die nadien wél antwoord gaf.

"Dit is ontgoochelend, helemaal niet de start die we wilden. Wat kan je dan zeggen? Het was gewoon niet goed genoeg de voorbije vier matchen. Er zijn een paar jongens boos, maar we moeten bij elkaar blijven in deze moeilijk tijden en een manier proberen vinden om hieruit te komen."