Club Brugge mengt zich vol in titelstrijd na zege bij wanhopig Union, dat nieuw trauma oploopt door nachtmerrie-goal

Geen reden meer om te twijfelen: Club Brugge is volop titelkandidaat. Na een zege bij Union staat blauw-zwart plots op amper 2 punten van leider Anderlecht. Met dank aan een bizar doelpunt dat nog lang zal nazinderen in het Dudenpark. En ondanks een rode kaart kwam Club zelfs nog op 0-2, de aansluitingstreffer van Puertas kwam te laat. Hoe komt Union deze 0 op 12 ooit nog te boven?

Een bizar moment in de 52e minuut: Moris wilde een bal snel terug in het spel brengen, maar Vetlesen bleef voor de doelman hangen en strekte op het juiste moment zijn been uit. De uittrap van Moris hobbelde daardoor via de Noor in doel. De 0-1 voor Club viel uit de lucht.



Want in de eerste helft leek Club nog wat in de roes van het Europese succes te sluimeren. Het stond toe dat Union beter dan de Bruggelingen de wedstrijd begon.



Nilsson zette de toon met een goeie trap, die maar net over doel werd gekruld. Een hakje van Rasmussen zette Puertas voor doel, een voetveeg van Jackers was broodnodig. En enkele minuten later viel zijn poging op de slof ook over doel.



De reactie van Club Brugge was maar lauwtjes. Een voorzet van Vetlesen bleef onaangeroerd door de naar het centrum ingevlogen Nusa. Die enkele minuten later uit de kluts een bal in de voeten kreeg en nerveus over doel schoot.



In het slot van de eerste helft plezierde Jackers de fotografen door met een zweefsprong een schot van Lapoussin vanonder de lat weg te duwen.