Peter Vandenbempt: "Het cynisme van Burgess is tekenend voor de mentale staat waarin Union zich bevindt"

ma 22 april 2024 10:31

Opnieuw krijgt de titelstrijd een nieuw gezicht. Leider Anderlecht ging onderuit tegen Genk, de gedoodverfde favoriet na de reguliere competitie blijft dan weer in vrije val. Komt het nog goed met Union? Of kapen Racing Genk en Club Brugge uit een verloren positie alsnog de titel? Peter Vandenbempt schijnt er zijn licht op.

Onverklaarbaar zwak Anderlecht

Om te beginnen, was het geen schandelijke penalty. Het was er wel een - zoals trainer Wouter Vrancken zei - die voetballiefhebbers niet graag zien wegens tegen de geest van het spel. Het is wel gefloten volgens de regels. Dat is wat een scheidsrechter moet doen, ook al zijn de regels verkeerd. Ik herinner me dat Brian Riemer na de rode kaart van Wijndal zei dat hij zich had voorgenomen het oordeel van de 5 professionals te vertrouwen in de Play-offs. Maar dat blijkt dan enkel bij beslissingen in het voordeel van Anderlecht. Iemand moet toch het ventieltje opendraaien bij de coach, want koel blijven, wordt belangrijk de komende weken.

Met dit niveau wordt Anderlecht geen kampioen. Peter Vandenbempt

Riemer was voorts zeer correct in zijn evaluatie van de prestatie. Vooral de onverklaarbaar zwakke vertoning van zijn ploeg voor de rust was het probleem. Anderlecht pakte in het verleden al heel wat resultaten op maximale efficiëntie en bijna was het weer gelukt. Na de 1-1 kreeg ik het gevoel dat het nog zou winnen. Maar goed, één ding is wel zeker: met dit niveau wordt Anderlecht geen kampioen. Al kan het wel zijn dat paars-wit met een stevige buffer aan de eindsprint begint met de dubbele confrontatie tegen Cercle Brugge - beide duels moeten toch gewonnen worden - voor de boeg.

De mentale staat van Union

Het voordeel van Union is dat het ondanks vier nederlagen nog volop in de titelstrijd zit. Alles kan plots keren, alleen zie ik niet hoe dat kan gebeuren op korte termijn. Alles wat verkeerd kan gaan, gaat ook fout voor Union. Gisteren speelde het ook beter dan Club Brugge en versierde het drie grote kansen, maar kreeg het weer niets. En dan was er die vreselijke manier om op achterstand te komen. Ik zou dat doelpunt afkeuren, omdat je de doelman de vrijheid moet geven om de bal weer in het spel te brengen. Een beetje zoals je op een vrije trap ook voldoende afstand moet nemen. Maar ook hier is het volgens de regels, blijkbaar. Moris gaat ook onnodig in de fout.

Het cynisme van Burgess is tekenend voor de mentale staat waarin Union zich bevindt. Peter Vandenbempt

Die doelman is een probleem geworden voor Union, wat vervelend moet zijn voor Alexander Blessin. Anthony Moris is al jaren de sterkhouder, puntenpakker en leider in de kleedkamer, maar verkeert nu in crisis. Zijn rekening is al hoog opgelopen. De vraag is: hoe ver kan je gaan in je vertrouwen, in de wetenschap dat je met Hein Lindner een ervaren vervanger hebt? Ik herinner me dat Ivan Leko destijds drie doelmannen opstelde op weg naar de titel met Club Brugge. Voorts miste Union na die 0-1 gewoon kwaliteit. Amoura was wel weer vinnig, maar er kwam geen voortzetting. Lapoussin is nog maar een schim van wat hij ooit was. Ook het cynisme van Burgess is tekenend voor de mentale staat waarin Union zich bevindt. Ik zag Puertas na de match gebaren naar Moris van "Wat doe je daar nu weer?". Dat is allemaal zeer menselijk. Maar één keer winnen, kan ongelooflijk veel deugd doen. Te beginnen tegen Antwerp, de generale repetitie voor de Bekerfinale.

Gezocht: titelfavoriet