Zware domper voor Anderlecht: ongelukkige strafschop in het slot zorgt alsnog voor Genks delirium

Eigenlijk had het nooit zo ver mogen komen. Genk startte stormachtig tegen Anderlecht en scoorde ook meteen, maar het vergat zichzelf daarna te belonen. Zo leek Anders Dreyer Anderlecht met één klasseflits - op een diefje - nog te redden. Maar neen, te vroeg gesproken: in de 90e minuut zorgde een ongelukkige strafschopfase ultiem toch nog voor het grote gelijk van Genk.

Genk - Anderlecht in een notendop

Opvallend: Weer is het Jan Vertonghen die op Genk zich onpopulair maakt. Net buiten de lijn doet hij pootjelap bij El Ouahdi die gesteund door het thuispubliek daar niet mee kan lachen. Met een vlug handje lijkt de zaak weer opgelost, maar met alleen een uitbrander van Lardot kwam Vertonghen zéér goed weg.

Man van de match: Zakaria El Ouahdi is dé winnaar van de stijlwissel bij Genk. Op zijn rechterkant was de wingback overal tegelijk, en leverde zo een assist af. Verzilveren met een doelpunt had gekund, maar lukte niet.

Vanop rechts stak El Ouahdi zijn spits de bal toe in de diepte. In de rug van Tolu zat Vertonghen nog, maar die bevond zich eigenlijk op de foute plaats, niet tussen man en doel. Tolu draaide wel goed door en plaatste de bal links voorbij Schmeichel. Goede prestaties leveren op.

Het leverde kansen op voor de thuisploeg, meer dan genoeg zelfs. Tolu en El Ouahdi testen de paars-witte keeper. Bij de vierde keer vragen was het wel prijs, met dezelfde namen in een hoofdrol.

Na rust begon het meteen te dagen dat Genk met vuur aan het spelen was. Gattoni kopte na vijf minuten van dichtbij over. Iets later haalde Amuzu zijn bekende wapen boven, maar trof de paal van een goeie twintig meter.

Genk had kansen, maar heeft geen Dreyer in de rangen lopen. Die gooide een kwartier voor tijd een perfecte krul in de kruising, waar Vandevoordt alleen maar naar kon zwaaien. Een gelijkmaker die eraan zat te komen, maar nog steeds een grote domper voor Genk.

Dat schudde de nervositeit sneller af dan anders en bleef samen met Anderlecht voluit gaan, met bijhorende chaos als logisch gevolg.

Sardella was het kind van de rekening met de hands voor de penalty. Zeqiri had zeker niet gekeken naar Bernardo Silva woensdag, en stifte de bal ijskoud voorbij de duikende Schmeichel.

Het wordt heel close daar bovenaan. Morgen zijn Union en Club Brugge aan zet.