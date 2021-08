Marc Soler is 3e aanwinst in 3 dagen voor UAE Team Emirates

"Na 7 jaar bij Movistar is de tijd rijp voor een nieuwe uitdaging in mijn carrière", zegt Soler. "Ik ben klaar voor deze nieuwe stap."

Soler werd in 2015 prof bij Movistar en kreeg het etiket van een toptalent opgeplakt. Maar bij de Spaanse armada was er in de grote rondes altijd wel iemand die boven de Spaanse berggeit stond in de pikorde.

In de Giro mocht de 27-jarige Soler dit jaar wel voor eigen rekening rijden, maar door een val moest hij in de 12e etappe het strijdtoneel verlaten.



Soler won als Movistar-renner onder meer Parijs-Nice (2018) een Vuelta-rit (2020) en een uitgeregende etappe in de Ronde van Romandië dit jaar.

Bij UAE ondertekende hij een contract voor 2 jaar. "Het is geen geheim dat Marc Soler een van beste renners in het peloton is", zegt UAE-manager Matxin. "Hij is een aanvallende renner. Zijn vechtlust en mentale sterkte maken hem uniek. Marc zal zich snel thuisvoelen bij ons."