Nummertje in Dauphiné levert Brent Van Moer contractverlenging op

Van Moer won deze week zijn eerste profkoers. Na een drama in de Ronde van Limburg pakte hij uit met een straffe solo in de eerste rit in de Dauphiné. Amper enkele dagen later tekent hij voor 2 jaar bij. Van Moer blijft Lotto-Soudal trouw. Hij werd er in 2019 prof en reed eerder ook al voor de belofteploeg.

"Ik voel me hier echt goed en heb een uitstekende band met mijn ploegmaten en ook met het personeel", klinkt het bij Van Moer. "En, misschien belangrijker nog, ik krijg hier de kans om me te ontwikkelen tot een toprenner. Ik kan nog wat uitzoeken waar mijn mogelijkheden liggen. In kleinere etappewedstrijden of toch in de klassiekers? Volgend jaar al wil ik al voor zeges gaan in de semiklassiekers. Ik ben echt wel ambitieus.”

“Stap voor stap”, zo vult algemeen directeur John Lelangue aan. “Brent is het schoolvoorbeeld van een renner die bij ons opgeleid wordt en blijft groeien. De toekomst ligt bij de jeugd. Al in maart na Brents tweede plaats in een rit in de Tirreno-Adriatico kwam er interesse van andere ploegen. Brent zou elders een uitstekende knecht kunnen zijn. Bij ons krijgt hij meer kansen. Wij geloven in hem en Brent in ons.”

"Ondanks die interesse van andere teams heb ik niet getwijfeld", zegt Van Moer nog. "En de ploeg kan absoluut op me blijven rekenen om te werken voor anderen. Niets fijner dan je kunnen uitsloven voor een winnaar als Caleb Ewan.”