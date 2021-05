Van Moer wist Limburgs debacle uit met demonstratie in Dauphiné

16:46 16 uur 46. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1399014272529747972

16:43 16 uur 43 match afgelopen Brent Van Moer wint de rit! Brent Van Moer rondt zijn vlucht op een knappe manier af en pakt zo de mooiste overwinning uit zijn carrière. Hij houdt nog 25" over op het aanstormende peloton. Colbrelli wint de sprint voor de tweede plek.

16:41 Van Moer mag niet meer stilvallen. Van Moer gaat zijn vlucht op een knappe wijze afronden. Hij rijdt onder de vod van de laatste kilometer. Het peloton komt te laat. . 16 uur 41. Van Moer mag niet meer stilvallen Van Moer gaat zijn vlucht op een knappe wijze afronden. Hij rijdt onder de vod van de laatste kilometer. Het peloton komt te laat.

16:41 16 uur 41. Van Moer is op weg naar de zege. Het peloton lijkt te laat te komen. Van Moer heeft met nog 2 km te gaan nog altijd 45 seconden. . Van Moer is op weg naar de zege Het peloton lijkt te laat te komen. Van Moer heeft met nog 2 km te gaan nog altijd 45 seconden.

16:39 16 uur 39. Nog 3 km. Van Moer doet het uitstekend. Hij moet nog 3 km stand houden. Het peloton volgt op 47". . Nog 3 km Van Moer doet het uitstekend. Hij moet nog 3 km stand houden. Het peloton volgt op 47".

16:36 16 uur 36. Lotto-Soudal als stoorzender. In de jacht op Van Moer komen de ploegmaats van Van Moer helpen in het peloton. Neen, niet om het gat dicht te rijden. Wel om de achtervolging wat te verstoren. Dit is alleen maar gunstig voor Van Moer. . Lotto-Soudal als stoorzender In de jacht op Van Moer komen de ploegmaats van Van Moer helpen in het peloton. Neen, niet om het gat dicht te rijden. Wel om de achtervolging wat te verstoren. Dit is alleen maar gunstig voor Van Moer.

16:35 47" voor Van Moer. Van Moer moet nog 7 km overleven. Zijn voorsprong blijft op 47" hangen. Houdt hij stand? . 16 uur 35. 47" voor Van Moer Van Moer moet nog 7 km overleven. Zijn voorsprong blijft op 47" hangen. Houdt hij stand?

16:32 16 uur 32. Zijn er nog sprinters? . Het tempo van Ineos heeft bijna alle sprinters overboord gegooid. Enkel Sonny Colbrelli zit nog in het peloton. Hij is op papier de snelste man. Of krijgen we een verrassing als winnaar? . Zijn er nog sprinters? Het tempo van Ineos heeft bijna alle sprinters overboord gegooid. Enkel Sonny Colbrelli zit nog in het peloton. Hij is op papier de snelste man. Of krijgen we een verrassing als winnaar?

16:31 16 uur 31. Van Moer is boven. Van Moer heeft de laatste klim verteerd. Zijn voorsprong bedraagt nog slechts 36" volgens de chrono van onze co-commentator José De Cauwer. . Van Moer is boven Van Moer heeft de laatste klim verteerd. Zijn voorsprong bedraagt nog slechts 36" volgens de chrono van onze co-commentator José De Cauwer.

16:29 16 uur 29. Ineos controleert . Ineos bepaalt het tempo. Zo wordt het enorm lastig voor eventuele aanvallers om uit het peloton weg te springen. Gall probeert het, maar krijgt niet de gewenste voorsprong. . Ineos controleert Ineos bepaalt het tempo. Zo wordt het enorm lastig voor eventuele aanvallers om uit het peloton weg te springen. Gall probeert het, maar krijgt niet de gewenste voorsprong.

16:27 16 uur 27. Ondertussen neemt het peloton de ene vluchter na de andere te grazen. Enkel Van Moer rijdt nog voor het peloton uit. Zijn voorsprong bedraagt nog een dikke minuut. Van Moer begint aan de laatste klim van de dag. Daarna gaat het licht dalend richting finish. . Ondertussen neemt het peloton de ene vluchter na de andere te grazen. Enkel Van Moer rijdt nog voor het peloton uit. Zijn voorsprong bedraagt nog een dikke minuut. Van Moer begint aan de laatste klim van de dag. Daarna gaat het licht dalend richting finish.

16:25 16 uur 25. Ook Kristoff eraf. De sprinters moeten de rol lossen. Ook Alexander Kristoff moet het peloton laten rijden. . Ook Kristoff eraf De sprinters moeten de rol lossen. Ook Alexander Kristoff moet het peloton laten rijden.

16:24 16 uur 24. Ondertussen is Bennett gegrepen. Het sein voor Madouas om voor de aanval te kiezen. De Fransman neemt meteen een tiental meter voorsprong. . Ondertussen is Bennett gegrepen. Het sein voor Madouas om voor de aanval te kiezen. De Fransman neemt meteen een tiental meter voorsprong.

16:23 16 uur 23. Gesink en McNulty lossen. In het peloton moet de ene renner na de andere lossen. Robert Gesink en Brandon McNulty kunnen het tempo niet meer volgen. . Gesink en McNulty lossen In het peloton moet de ene renner na de andere lossen. Robert Gesink en Brandon McNulty kunnen het tempo niet meer volgen.

16:23 16 uur 23. Van Moer laat zijn medevluchters achter op 16km van het einde. Van Moer laat zijn medevluchters achter op 16km van het einde

16:21 16 uur 21. Aanval Bennett. Ineos probeert het peloton te controleren, maar dat is buiten Sean Bennett gerekend. De renner van Team Qhubeka Assos trekt ten aanval. . Aanval Bennett Ineos probeert het peloton te controleren, maar dat is buiten Sean Bennett gerekend. De renner van Team Qhubeka Assos trekt ten aanval.

16:18 16 uur 18. Van Moer solo. Van Moer is de beste klimmer in de kopgroep en dat toont hij. Het gaat even omhoog en weg is de renner van Lotto-Soudal. Nog 16 km. . Van Moer solo Van Moer is de beste klimmer in de kopgroep en dat toont hij. Het gaat even omhoog en weg is de renner van Lotto-Soudal. Nog 16 km.

16:16 16 uur 16. Laatste keer klimmen. Nog 3 km te gaan en dan gaan we een laatste keer klimmen. Wie durft als eerste in het peloton de knuppel in het hoenderhok te gooien? . Laatste keer klimmen Nog 3 km te gaan en dan gaan we een laatste keer klimmen. Wie durft als eerste in het peloton de knuppel in het hoenderhok te gooien?

16:13 Eros Capecchi moet opgeven. Er wordt melding gemaakt van een opgave. De Italiaan van Bahrein Victorious stapt uit koers. . 16 uur 13. Eros Capecchi moet opgeven Er wordt melding gemaakt van een opgave. De Italiaan van Bahrein Victorious stapt uit koers.