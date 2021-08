Ploeg van Tour-winnaar Pogacar lokt ook Ackermann naar de Emiraten

De 27-jarige Pascal Ackermann voelt zich bij Bora-Hansgrohe niet meer goed in zijn vel. De Duitse ploeg had Ackermann in het begin van het jaar zijn Tour-debuut beloofd, maar uiteindelijk viel de sprinter uit de definitieve selectie.



Met de terugkeer van Sam Bennett volgend jaar zou Ackermann het sprintkopmanschap in de Tour helemaal mogen vergeten de komende jaren.



Ackermann boekte bij Bora 4 ritzeges in grote rondes: 2 in de Giro van 2019 en 2 in de Vuelta vorig jaar. Dit jaar zal hij uiteindelijk in geen enkele grote ronde een rugnummer opgespeld hebben.



Bij UAE Team Emirates mag Ackermann zijn carrière nieuw leven inblazen. "Dit is een speciale stap in mijn wielerloopbaan", reageert de Duitser.



"Ik zal deel uitmaken van een uniek team. Met de hulp van mijn nieuwe ploeg zal ik me verder ontwikkelen als renner en nieuwe facetten van mezelf ontdekken."



Ackermann ondertekende bij UAE een contract van 2 jaar.