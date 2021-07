Tour-winnaar Tadej Pogacar blijft UAE tot en met 2027 trouw

Op zijn 22e is Tadej Pogacar momenteel de beste ronderenner ter wereld. Twee weken geleden volgde hij zichzelf op als eindwinnaar van de Tour.

Het Sloveense fenomeen schreef dit jaar ook al Luik-Bastenaken-Luik, Tirreno-Adriatico, de UAE Tour en de Ronde van Slovenië op zijn erelijst.



Vorig weekend veroverde Pogacar in Tokio brons in de olympische wegrit. Toen hij huiswaarts vloog, maakte de Tour-winnaar een tussenstop in de Verenigde Arabische Emiraten.



Daar ontmoette Pogacar de ploegbaas en werd een nieuw contract beklonken. Pogacar had al een contract lopen tot eind 2026, nu gaf hij zijn ja-woord tot eind 2027.





"Ik ben heel blij dat ik me voor zoveel jaren verbonden heb met het team. Bij deze ploeg heb ik niet enkel collega's gevonden, maar ook vrienden."

"Ik kijk uit de naar de volgende jaren. Hopelijk kunnen het team en ik nog veel successen boeken", besluit Pogacar, die in 2019 zijn profdebuuut maakte bij UAE Team Emirates.