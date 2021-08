"Welcome home": Team DSM haalt John Degenkolb weer aan boord

John Degenkolb heeft een verleden bij DSM. Bij voorgangers Argos-Shimano en Giant-Alpecin bouwde hij zijn palmares uit met onder meer 10 ritten in de Vuelta, Gent-Wevelgem (2014), Parijs-Roubaix (2015) en Milaan-Sanremo (2015).

Bij Trek-Segafredo (2017-2019) brokkelde zijn aura af, bij Lotto-Soudal (2020-2021) kon hij helemaal geen potten breken.

DSM, dat intussen een gedaantewisseling heeft ondergaan en de kaart trekt van de jeugd, haalt de ervaren Duitser nu toch terug.

"We zijn altijd vrienden gebleven", vertelt Degenkolb. "Hun ontwikkeling is zeer indrukwekkend. Dit team draait om eerlijkheid: ze brengen wat ze beloven en ze verwachten ook het omgekeerde."

Degenkolb wil zich inwerken in de sprinttrein van zijn nieuwe werkgever, in de klassieke kern en in de groep die mikt op ritzeges in grote rondes. "En ik wil ook groeien in mijn rol als wegkapitein."