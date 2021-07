1 augustus nadert: deze wielertransfers hangen in de lucht

"Oudjes" komen aankloppen bij Deceuninck-Quick Step

Beginnen doen we bij de Belgische ploegen, waar Deceuninck-Quick Step door sponsorkwesties over een pak aflopende contracten beschikt.

Patrick Lefevere legde zijn hoekstenen (onder meer Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen) al vast, maar met zijn langetermijnproject is er aan interesse vanuit het peloton geen gebrek.

Met de comeback van Mark Cavendish in gedachten hebben ook Elia Viviani (Cofidis) en Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) aangeklopt bij hun voormalige ploegbaas, ook de 36-jarige Jakob Fuglsang (Astana-Premier Tech) heeft een lijntje uitgeworpen.



De ploeg zou Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix) al hebben vastgelegd en vanuit Italië werd of wordt ook interesse gemeld voor Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo), Gianni Moscon (Ineos), Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) en zelfs Alberto Bettiol (EF). Die laatste piste lijkt behoorlijk ongeloofwaardig na het akkefietje na Bettiols zege in de Ronde van Vlaanderen in 2019.



Niet alle sterkhouders blijven de stal van Lefevere trouw: Sam Bennett keert terug naar zijn ex-team Bora-Hansgrohe, Joao Almeida schippert tussen Bora-Hansgrohe en UAE, waar ook Alvaro Hodeg zou belanden.