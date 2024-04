Burnley graait in het slot verdiend nog punt mee uit Manchester na schlemielige penaltyfout Onana

Bij Burnley was de droom van het behoud na een duidelijke zege vorige week weer stevig gegroeid. Vandaag raapten de troepen van Vincent Kompany best ook iets op Old Trafford, al is dat als voorlaatste in de stand zeker geen sinecure.

Toch nam Burnley het roer na een aardige start van Manchester United helemaal over. De bezoekers versierden de ene kans na de andere, maar sprongen daar veel te nonchalant mee om.

Ook ex-JPL'er Lyle Foster wrong twee mogelijkheden de nek om. Onana keepte een sterke eerste helft en hield de brilscore op het bord.

Na de rust was het die andere doelman die zich tot twee keer toe moest ontpoppen tot sterkhouder. Antony verscheen tweemaal in evenveel minuten voor de neus van Muric, maar die stond pal.

Uiteindelijk zou diezelfde Antony de bal 10 minuten voor tijd wél voorbij Muric krijgen. De Braziliaan schoof de bal al vallend in de verste hoek na een kinderlijke weggever van Sander Berge.

"Wat jij kan, kan ik ook", moet Onana gedacht hebben. Ook hij gaf op schlemielige manier een doelpunt weg. De doelman maaide met zijn vuist naast de bal en vol op het hoofd van Amdouni. Die bedankte vanaf de stip.

In de extra tijd ging het leer nog enkele keren snel op en af, maar scoren lukte niet meer. Burnley schuift met een draw op tot op 1 puntje van Luton, Nottingham Forest heeft op de eerste veilige plek 2 punten meer dan The Clarets.